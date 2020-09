Vi er på lag for klimaet

19. september skrev daglig leder i solteknologiselskapet Otovo, Andreas Thorsheim en kommentar til innlegget mitt om hvordan vi kan skape økte verdier gjennom investeringer i grønn omstilling.

Les innlegget til Andreas Thorsheim:

Les også: Liv og død for klimanæringene

Konklusjonen etter å ha lest Thorsheim er at vi begge er enige om tre ting. Miljøsaken er viktig, vi må skape mer fornybar energi slik at vi kan erstatte den fossile energien dersom vi skal nå klimamålene. I tillegg er vi enige om at vi trenger et godt virkemiddelapparat som stimulerer til omstilling. Det er også grunnen til at Høyre nå foreslår å gjennomgå regelverk og virkemiddelapparatet for å stimulere til bruk av nettopp solenergi. I tillegg foreslår vi å legge til rette for grønn nabolagsdeling av energi.

Koronasituasjonen skaper fortsatt stor uro i norsk økonomi, også i klimanæringene. Enova varslet i fjor at de kutter støtten til blant annet solcelleanlegg og solfangere. Denne typen teknologi har nå begynt å bli kjent og allemannseie, og Enova skal i utgangspunktet fokusere på å få de gode løsningene ut i markedet og bidra til nye energi- og klimateknologier, derfor har de villet trappe ned støtten.

Likevel har Thorsheim et godt poeng når han påpeker at det er uheldig at det skjer midt i koronakrisen. Vi har man sett at pandemien har skapt en nedgang i etterspørselen etter grønne løsninger. Derfor har Enova nå valgt å utsette disse endringene til 2021. Dette er viktig og riktig.

NVEs forslag om ny nettleie er nå på bordet hos olje- og energiminister Tina Bru. Formålet er å gjøre det billigere for forbrukerne å bruke strøm når det er mye ledig kapasitet i nettet. Forslaget har fått blandede tilbakemeldinger, og det har til nå ikke vært en politisk styrt prosess. Flere av tilbakemeldingene sier at forslaget gjør energieffektivisering og lokal energiproduksjon, som solceller, mindre lønnsomt enn under dagens nettleie. Dette er et viktig moment når vi nå tar saken videre politisk.

Solkraft vokser raskt, også i Norge. Men Norge har ikke alltid de beste forutsetningene for solkraft. Lange vintre og lavt kjølebehov om sommeren gjør at vi ikke får like optimal utnyttelse slik som vi får med vannkraften. Samtidig vet vi at solcellepaneler trives veldig godt i kaldere klima, noe som for eksempel gjør somrene på Svalbard bedre egnet for solkraft enn folk er klar over.

Skal vi nå klimamålene våre må vi bruke alle typer fornybar energi, også sol. Spesielt fordi klimagassutslippene er globale og ikke kjenner landegrenser, er det viktig at vi utvikler verdensledende teknologi og deler denne.

Norge har tjent godt på fornybar energi i lang tid. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi skal kutte utslippene, men ikke verdiskapingen. Norge skal klare dette, men vi som politikere kan ikke gjøre dette alene. Vi må være på lag for klimaet og er avhengig av et godt samarbeid med klimanæringen, spesielt med selskaper som går foran, som Otovo.