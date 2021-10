Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norske husdyrbønder har god dyrevelferd. Men det er noen få som ikke lever opp til regelverket. De trenger helt klart mye mer oppfølging og ressurser enn det Mattilsynet har evne til å gi i dag.

Det er 35.000 gårdsbruk i Norge der cirka 27.500 har husdyrproduksjon. Den store majoriteten er dyktige husdyrbønder som hver eneste dag gir det lille ekstra for at dyra skal ha det godt.

Norsk landbruk har mange ulike systemer for å sikre at du som forbruker får trygg mat, fra bønder som følger strenge norske regler. Det gjør de fleste, også husdyrbøndene. I tillegg til Mattilsynets inspektører følger både bøndene selv, de store varemottakerne, landbrukssamvirkene og vi i Stiftelsen Norsk Mat systematisk opp det som skjer på gården.

På oppdrag fra Stiftelsen Norsk mat arbeider 50 erfarne kvalitetsrevisorer med å besøke gårder og gjennomgå drifta sammen med bonden med fokus på HMS, miljø og ikke minst dyrevelferd.

Stiftelsen Norsk Mat er en uavhengig stiftelse som ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Vi arbeider for økt mangfold, kvalitet og verdiskapning i norsk matproduksjon. Vårt største fagområde er å kvalitetssikre norsk matproduksjon gjennom Kvalitetssystem i landbruket, KSL.

KSL omfatter alle landbruksproduksjoner i Norge; korn, grønnsaker, potet, frukt, bær, sau, storfe og svin. Vi besøker alle, i hele landet fra nord til sør, fra store, profesjonelle fulltidsbønder til små hobbybønder. Siden 2001 er det har gjennomført over 100.000 KSL-revisjoner på norske gårdsbruk.

KSL er bondens internkontrollsystem og landbrukets kvalitetssystem. I KSL er alle lover, forskrifter og krav fra myndigheter og næring samlet. Følges KSL kan bonden dokumentere at råvarene kommer fra en gård hvor hensynet til dyr, planter, mennesker og miljø er ivaretatt. Hvert år må bonden gjennomføre en egenrevisjon av drifta. I tillegg kommer fysiske besøk der revisor ser på forholdene på gården og ved husdyrproduksjoner skal revisorene inn i dyrerommene for å se dyrene og miljøet de lever i.

I 2020 ble det gjennomført 5264 KSL-revisjoner på norske gårdsbruk og hittil i år er det gjennomført 4105 revisjoner. Av disse har det i år kun vært sju besøk hvor revisor har vært bekymret for dyrevelferden og varslet Mattilsynet. Mattilsynet har prioritert våre bekymringsmeldinger som de også har fulgt opp med snarlige tilsyn. Vi har et veldig godt samarbeid med Mattilsynet.

KSL er bøndenes og landbruksnæringens kvalitetsverktøy. Det betyr at vi har et godt samarbeid med hele landbruksnæringen. Norge er kjent for at vi har et samfunnssystem som virker. Det gjelder i stor grad også i landbruket. Både myndigheter, private veterinærer, varemottakere og stiftelser som oss arbeider sammen for at vi skal ha best mulig dyrevelferd og dyrehelse i Norge.

Vi er flere som «passer på» husdyrbøndene. Vi kan dokumentere at det finnes mange, dyktige bønder som yter god dyrevelferd. Stiftelsen Norsk Mat med våre KSL-revisorer ønsker å samarbeide bedre med Mattilsynet og håper de får flere ressurser til det gode arbeidet de gjør.