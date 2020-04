Vi nordlendinger liker å kalle en spade for en spade. Derfor krøller jeg sammen ordet søringkarantene og hiver det, i likhet med brukte plasthansker og antibac-beholdere, i søpla.

La oss holde oss for god for å gi næring til et polariserende buzzord vi ikke har bruk for. Begrep som søringkarantene og hytteforbud hopper fra overskrift til overskrift i media som et virus som søker nye verter. Nå må mediene smøre seg med antibac.

Vi ser allerede antydninger til en polarisering mellom nord og sør i EU. Det påfører oss et varmetap vi ikke er bekjent med her i nord. En slik tenkning må ikke gis næring, verken nasjonalt eller internasjonalt. Det er faktisk helt avgjørende akkurat nå.

Så spør meg ikke om søringkarantene. Jeg kaller det herved for solidaritetskarantene, for det er det det er. Et solidarisk tiltak for å trygge oss med en sårbar demografi og sørge for at heltene helsevesenet ikke snubler i sin egen kappe etter dager og uker med for mange å redde.

Det samme gjelder hytteforbud. Kall det det det er: Sunn fornuft.

Kommune. Fylke. Landsdel. Nasjon. Verdensdel. Klode. Grensene oppheves og vi minnes på at vi alle sammen er mennesker, biologiske vesen. Og partigrensene blir ubetydelige i det vi retter oppmerksomheten mot noe som både er usynlig og allestedsnærværende på samme tid. Det er ikke lenger politikk, det er logikk. Vi deltar i den nasjonale dugnaden.

Jeg skiller i liten grad mellom meg selv som privatperson og som politiker. For meg er politikk noe av det mest personlige man kan drive med. Du bruker dagene i livet ditt på å skape den virkeligheita du innerst inne tror på. Og når vi går til valg og ber folket om å stole på oss, er det ingen av oss som er i stand til å ta innover oss hva det ansvaret faktisk innebærer når krisa inntreffer.

Derfor varmer det meg langt inn i margen å ha politisk ledelse som tar ansvar. Dette er større enn partiparolen. Partipolitikken oppheves og det jobbes fram mot et felles mål.

Annonse

Eva Nordlund, kommentator i Nationen, skrev 2. april at det er gode grunner for å klappe for helseminister Bent Høie, som på stødig og vennlig vis loser Norge gjennom korona-farvannet. Jeg kunne ikke vært mer enig.

Når Erna og Bent lener seg fram mot mikrofonen, foran det blå bakteppet, er de så stoiske og kokrolige at man skulle nesten tro de var nordlendinger. Tydelige og med handlekraft. Ich bin ein Nordlending. Det samme gjelder Jan-Tore og Monica. Dette er godt lederskap. Dette er står han av i praksis der liv og helse kommer først. Tilfellet er at dette er en helt ny situasjon for oss alle. Som en plutselig brannøvelse som får alle til å løpe ut i kulda i morgenkåpa.

Nå ser vi oss om etter sko og jakke: Næringslivet må ivaretas og arbeidsplassene sikres. NHO trekker fram Bø som et godt eksempel på en kommune som har tatt hensyn til næringslivet i de strenge smitteverntiltakene vi har innført. Det er den oppgaven vi har foran oss nå, i norske kommuner: Vi må ha to tanker i hodet samtidig.

Og vi må takke alle som bidrar i dugnaden, for her er mange. Ikke bare helsepersonell, men alle andre som prøver å holde samfunnet sammen. I de mange hjemmekontor der rollene sjongleres. Skoleelevene som tilpasser seg og kun treffer klassekameratene på iPaden.

Mediene som skal holde tritt med informasjonen. Rengjørerne som har hatt en birolle som for alvor kommer fram i lyset. Butikkansatte og planleggere. Hytteeiere som slår seg til ro med å heller feire påska dobbelt opp til neste år. Helsa vår er ikke noe vi lenger kan ta for gitt. Det gjør oss sårbare, men også mer samlet.

Karantenetiden får oss alle til å gire ned. Tiden får en annen karakter enn tidligere, den flyter saktere og kanskje får savnet etter hverdagen og hverandre oss til å se hverandre bedre. Til å se tydelig hva vi ønsker oss, hva vi kan legge fra oss, og hva vi skal ta med oss videre.

Vi skal ta samfunnet tilbake, ta landet tilbake – men først skal vi holde hjulene i gang i uker og måneder som er en ukjent faktor. Men holder vi oss stoiske og rolige og tar vare på naboen, så klarer vi dette.

Vi er alle nordlendinger.