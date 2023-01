Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ordfører Ingunn Trosholmen er oppgitt over at utbygging av E6 forbi Lillehammer ble stoppet etter mange års planlegging (Nationen 9. januar).

Det er heldigvis sånn at verden, FN, Europa, Espen Barth Eide og en rekke andre, i stadig større grad forstår de langsiktige konsekvensene av menneskehetens frie utfoldelse på jordkloden.

Det er også hevet over enhver tvil at dette er noe vi har gjort fordi vi har kunnet, blottet for styrende premisser om at det faktisk ikke er mulig dersom vi ønsker en verden i økologisk balanse.

Så når MDG og andre hegner om at verneforskriften bør være bindende og faktisk utslagsgivende, er det fordi vi har en forståelse om at nok er nok hva gjelder å boltre seg på naturens bekostning.

For oss blir det noe absurd å lese at overprøving av naturvern i 2023 og overskuelig framtid, er noe enkelte partier vil prioritere framfor alt annet, i sitt politiske virke og rett oppunder 2023-valget.

Vi heier på menneskehetens rett til å ta innover seg tidligere feiltrinn med ny kurs, naturens rett til å fortsette å være natur, på de av oss som enda er unge nok til å være der når en av åtte arter gradvis forsvinner og på morgendagens helter hos Miljødirektoratet.