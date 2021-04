Vi bønder kutter i svingene

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I landbruket har vi nemlig ingenting som heter overtidsbetaling, vi er jo sjølstendig næringsdrivende!

Sist jeg hadde så lange arbeidsdager som nå, så mistet jeg fingertuppen. Trøtt og uoppmerksom, så jeg ikke dekselet som falt ned og kappet fingertuppen rett av.

Lykke til med jordbruksforhandlingene, Kjersti Hoff og Anders Nordstad! Dere har min fulle støtte til å bryte forhandlingene hvis staten nekter å godta at vi skal forhandle med riktig tallgrunnlag, i stedet for helt feil tall.

Det er utrolig at staten kan behandle oss så uverdig! For vi krever jo ikke en gang overtidsbetalt. Det skulle tatt seg ut om oljeindustrien hadde en statsråd som jobber for en lavest mulig oljepris.

Jeg håper du har sovet godt i det siste, Olaug Bollestad. At du ikke kan skylde på at du var trøtt om du skulle tråkke feil de neste ukene. Men uansett: Jeg tror du skal langt ut på landet for å kunne påstå at du ikke visste hvor ille det var.

Frafallet av bønder bør være nok til å fortelle deg at noe er alvorlig feil. For hvis du ennå ikke har skjønt det: Vi har ikke én bonde mer å miste, skal vi kunne fortsette å produsere mat av samme høye kvalitet som i dag.

Signer oppropet for å vise Bollestad at du støtter norske bønders rett på ei anstendig inntekt for arbeidet vi gjør! Husk å bekrefte signaturen i eposten du får fra oppropet:

https://www.opprop.net/bondeoppror