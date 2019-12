Vet vi hva vi kjøper?

I skrivende stund står jula for døra, men når dere leser dette, så er det straks et nytt år. Et helt nytt år med blanke ark og nye muligheter. Jeg kjenner jeg gleder meg til det nye året, og jeg er spent på hva det vil bringe med seg, både for min egen del og for jorda vår.

Verden er et usikkert sted for tiden, og det kan være vanskelig å være optimist, når kloden koker og politikerne nekter å gjøre noe med det. Men jeg nekter å tro at det er game over, men at vi tar til vettet ganske snart. Det må helst skje litt fort, da. Vi har ikke så god tid på oss, for helst skulle vi nok handlet for noen tiår siden.

Det gjorde vi ikke, så da må vi stikke hodene våre sammen nå, og bli enige om en felles vei mot ei levelig fremtid for alle sammen.

Tiden får vi ikke stilt tilbake, men vi kan gjennomføre tiltak som hjelper og da er det viktig med bevisstgjøring av folk flest. Og hvordan gjør man det? Jo, man kan merke mat og andre varer, med hvor store utslipp akkurat den varen har forårsaket. Kanskje det til og med kan gå litt sport i å leve mest mulig klimavennlig?

Klimamerking av mat er noe som kommer om ikke så lenge, og det skulle bare mangle, for det er helt nødvendig om vi skal kunne ta bevisste valg i butikken. Egentlig er det mye vi kan tenke oss til selv; jo lengre maten har reist, jo verre er den for klimaet og miljøet. Men en merkeordning er på sin plass likevel, for de færreste tenker nok over slike ting på en travel handletur.

I går spiste jeg salta sauekjøtt, med en mos av kålrot, gulrot og potet til, og en klatt tyttebærsyltetøy. Kjøttet og syltetøyet har jeg laget selv, og grønnsakene går det også fint an å produsere i ei fjellbygd her i Trøndelag. Dette er kortreist og klimasmart mat, spesielt hvis en handler lokalt eller produserer råvarene selv.

I dag, derimot, står kyllinggryte på menyen. Ananas, paprika og ris har nok reist noen tusen kilometer, og verken ananas eller ris er kjent for å være spesielt klimavennlige. Risdyrking slipper ut enorme mengder metan, og så er det jo veldig langreist mat også.

Kyllingen er norsk, men det er den vel nærmest alene om.

På posen står det at kyllinggryta er helt uten palmeolje. Det er jo bra, men det hjelper så lite når vi putter palmeolje på dieseltanken i stedet. Jeg savner helhetstenkning, for det hjelper ikke regnskogen og dyrelivet i Indonesia at vi nekter å spise palmeolje, når vi likevel kjøper enorme mengder av den.

Forbrukerne må ha muligheten til å velge klimasmart, uten å være nødt til å leke detektiv for å finne tilstrekkelig med informasjon.

Jeg er usikker på hva merkeordningen som kommer egentlig tar hensyn til, men jeg forventer at den tar med alle klimautslipp fra jord til bord. Drøvtyggerne og fotosyntesens rolle i karbonbindingen ved beiting må være med i regnestykket skal merkingen være troverdig, for kjøtt kan være så mangt.

Norsk biff har for eksempel et klimaavtrykk som er bare en fjerdedel av biffen fra Sør-Amerika. Derfor er ikke rødt kjøtt det samme, uansett hvor og hvordan det produseres.

All transport må også inn i ordningen, enten det er frakt av soya fra Brasil, eller transport av slakt og ferdig vare på kryss og tvers både i Norge og verden ellers. Bondens stadig lengre kjøring av gras og møkk er også en aktuell faktor, i en verden hvor alt helst skal fraktes lengst mulig.

Fiskeprodukter i norske butikker består ofte av importert og billig fisk, mens vi sender førsteklasses mat fra havet ut av landet, fordi fisken hevdes å være for dyr for nordmenn. En god del fisk sendes dessuten til utlandet for foredling, før den sendes hit til Norge igjen. Faktisk så langt som til Kina. Det blir nesten som linjeakevitt det, som krysser ekvator to ganger for smakens skyld, men når det gjelder fisken, så gjøres det kun for pengene.

Forbrukerne må ha muligheten til å velge klimasmart, uten å være nødt til å leke detektiv for å finne tilstrekkelig med informasjon. Merkingen må være klar og tydelig med opprinnelsesland, klimautslipp og antall kilometer. Det med kilometer tror jeg er viktig. Alle har et forhold til avstander, men få skjønner seg på CO-ekvivalenter, som betyr at utslippene for hver gass vektes etter gassens globale oppvarmingspotensial. Det høres helt gresk ut for de fleste, så det gjelder å folkeliggjøre merkingen, slik at de fleste henger med.

Og det ville vært en stor bonus om man hadde funnet gode merkeordninger for for eksempel etisk handel, bærekraft, plantevernmiddelbruk og antibiotika også, men man kan vel sikkert ikke forlange alt på en gang. Likevel har jeg tro på at forbrukerne vil kreve mer i tiden fremover. De vil vite hva de putter i handlekurven og i munnen.

Til slutt vil jeg ønske alle sammen en god nyttårsfeiring og et riktig godt nytt år.