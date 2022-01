Verneplanane for vassdrag i spel – historielaust og respektlaust

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Verneplanane for vassdrag er sett i spel. At til dømes Frp opnar for dette er ikkje uventa, men vi burde kunne vente meir av Sp og Ap. Ein omkamp om dei verna vassdraga er både historelaust og eit problem for demokratiet vårt.

Spørsmålet om dei siste vassdraga våre har vorte sausa saman med situasjonen kring rekordhøge straumprisar, som om det er akutt mangel på straum det handlar om. Vi har inga straumkrise, i dei fleste år er det omfattande eksport av straum.

Situasjonen blir misbruka til å dra i gang ein omkamp som også set Noreg sine internasjonale forpliktingar i spel. Det store potensialet som ligg i opprusting av eksisterande kraftverk og enøk-tiltak blir knapt nemnd, tiltak som ein forlengst burde ha teke skikkeleg fatt på.

I diskusjonen som har blussa opp kan det sjå ut som at det knapt ligg faglege undersøkingar og vurderingar bak vernet av 390 vassdrag. Sanninga er at verneplanane står svært støtt både fagleg og politisk, omfattande og svært grundig arbeid låg bak desse vedtaka.

Frp er ikkje kjent for den mest offensive klima- og miljøpolitikken, for å seie det veldig forsiktig. At Sp, som var å lite på i arbeidet med Samla plan for vassdrag og verneplanane, heng seg på argumentasjonen frå Frp er trist – men kanskje ikkje så uventa?

Lars Velsand, tidlegare stortingsrepresentant for Sp og saksordførar for Samla plan for vassdrag, er ein av dei som har reagert sterkt på den kursen Sp har lagt seg på:

«Det er veldig skuffende at Senterpartiet på Stortinget nå har slått inn på denne veien, og vil ødelegge det vi en gang fikk til. Dessverre synes dette å være et utslag av den miljøpolitikken – eller mangel på miljøpolitikk – som Senterpartiet nå står for.»

Det er eit skremande paradoks at lagnaden for dei verna vassdraga blir sett i spel samstundes med at villreinen og laksen hamnar på raudlista! Eit paradoks er det og at dette skjer i 2022, året som FN har utnemnd som det internasjonale året for berekraftig utvikling i fjella!

At dei verna vassdraga ofte ligg i eller inntil nasjonalparkar, landskapsvernområde og verdsarvområde inneber også at meir enn vassdragsnaturen er sett i spel!

Berre ein liten del av norsk vassdragsnatur er verna. I om lag 4000 vassdrag er kring 70 prosent av vasskraftpotensialet utnytta. Dei verna vassdraga er eit fundament for vern av naturen vår, noko vi er forplikta til også internasjonalt.

Verneplanane er tufta på svært solide faglege vurderingar, og grundige demokratiske og politiske prosessar. Det er både historielaust og respektlaust å gå laus på verneplanane no, vel 50 år etter Mardøla og 40 år etter Alta!