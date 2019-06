Dyrevelferd er på agendaen. I fjor ble det skrevet nesten 6000 tekster i norsk mediene om dyrevelferd. Det var nesten en dobling bare fra 2012. Dyrevelferd engasjerer bredt og på ulike måter. Bare gjennom et lite oversiktssøk kan en i denne avis finne et mangfold av stemmer og ytringer om dyrevelferd, fra bønder, næringsmiddelindustri, politikere, mediefolk, forskere og tilsyn.

Gjennom sakene kan man få inntrykk av at det er en økende avstand mellom bønder og forbrukere, bønder og myndigheter, og også bønder imellom, i oppfatninger om hva som er god dyrevelferd, og hvem som bør ha en mening om dette. Dyrevelferd er blitt et åsted for konflikt. Hva gjør det med bondens mulighet til å yte god dyrevelferd?

I skrivende stund er bildet av Norge som verdensmester i dyrevelferd kraftig utfordret. Hva er egentlig god dyrevelferd i husdyrproduksjon? I dag er de fleste som jobber med, eller i tilknytning til husdyrhold, enig i at god dyrevelferd handler om flere aspekt ved dyrets velferd. En faktor er rett til god helse og fysiologisk funksjon, egenskaper ved velferden som bidrar til god produksjon. En annen faktor handler om dyrenes rett til å leve et naturlig liv, at det har mulighet til å være «seg selv», gitt sin egen artsspesifikke funksjon. En tredje faktor handler om dyrets egen opplevelse av sitt daglige miljø. Ofte snakker man da om fravær av smerte og frykt. Opplevelse av glede hører selvsagt med her.

Topp resultat på en faktor gir ikke automatisk godt resultat på de andre. Det kan til og med være motsetninger mellom faktorene. I tillegg er det komplisert å vurdere alle kriteriene. Og det er komplisert å vurdere dem samlet. Det vil være behov for å bringe inn kompetanse fra mange ulike fagmiljøer, erfaringer og praksiser. Her kan ulike meningsberettigede, eller grupper av disse, vekte faktorene forskjellig, og konklusjonene om hva som er akseptable praksiser kan variere fra en produksjonskultur til en annen, og innad i eller mellom land.

Annonse

I dette spenningsfeltet er det vi kan kalle etableringen av innholdet dyrevelferdsbegrepet i flyt, enten vi beskuer dyrevelferd fra ekspert, lekfolk, eller fra bondens hold. Vi vil utfordres på moralsk og etisk plan hvis vi blir bedt om å enes om en felles plattform for dyrs livskvalitet som tar opp i seg deler av alle de tre faktorene for dyrevelferd. I en artikkel om nettopp dette, peker den canadiske dyrevelferdseksperten David Fraser på flere dilemma som oppstår hvis vi legger vekten på bare én.

I norsk sammenheng kan dette aktualiseres når dyr i frie omgivelser møter rovdyr eller blir utsatt for sykdom og parasitter. Eller når krav til effektiv produksjon og lønnsomhet kommer i konflikt med dyrs mulighet til opplevelse av frihet og glede. Det er mange flere. Kan vi likevel klare å diskutere dyrevelferd på tvers av våre ulike ståsted?

I forskningsprosjektet GoodAnimal tar forskere med ulik faglig inngang til dyrevelferd opp dette spørsmålet til diskusjon. På veien til dit skal vi først studere hvordan samfunnsmessige holdninger til og oppfatninger av dyrevelferd er i endring og hvordan slik endring påvirker bøndenes oppfatninger av eget husdyrhold.

Er bønder i ferd med miste eierskap til kunnskapen om hva som er gode dyrevelferd praksiser og definisjonen til det å være en god bonde? Hvem ønsker å bestemme hva som er god dyrevelferd? Hvilke meninger om dyrevelferd mobiliseres og bestrides? Hvor er «åstedet» for meningsbrytningene? Utfordres jordbrukets legitimitet?

Grove brudd på gode dyrevelferdspraksiser opprører. De sterke bildene og holdningene som ble vist i NRK sin ferske dokumentar fra griseproduksjon kan svekke bønders rolle som forvaltere av dyrevelferdsbegrepet. Et etisk forsvarlig husdyrhold med god dyrevelferd er et grunnleggende premiss i et bærekraftig matsystem. Samfunnets verdier og holdninger har stor innflytelse på matproduksjonen. Skifter i befolkningens oppfatninger om dyrevelferd er en betydelig risiko for jordbruket, men det kan også skape mulighetsrom for å utvikle dyrevelferden i verdikjeden for mat.

Avdekning av mulig systemsvikt i griseholdet kan kreve en ny diskusjon om dyrevelferd i norsk husdyrproduksjon. Hvordan skal de ulike dyrevelferdsfaktorene avveies og forvaltes for å sikre Norge en topplassering i verdensmesterskapet i livskvalitet for gris? GoodAnimal vil følge debatten.