Alle plantevernmidler klassifiseres som giftige og kan innebære en helserisiko. Vi skal derfor være stolte av at norske grønnsaker, frukt og bær er friske planter som krever lite plantevernmidler.

På grunn av vårt kalde klima og vår geografiske beliggenhet har vi færre skadedyr og mindre plantesykdom på plantene i Norge enn i sørligere land. Dette gjør at vi kan bruke mindre mengde av, og færre typer, plantevernmidler, dersom det skulle trenges. I Norge har vi strenge regler for godkjenning og bruk av plantevernmidler. Ikke overraskende viser undersøkelser at det er gjort færrest funn av plantevernmidler i norske bær, grønnsaker og planter.

Norge har de friskeste dyrene. Flinke, hardtarbeidende bønder har jobbet i generasjoner for å få de friskeste dyrene. Vi har et av de strengeste regelverkene for bruk av medisiner på dyr som sammen med gode rutiner på gårdene, har gjort at vi bruker minst antibiotika i verden. Norske dyr får heller ikke medisiner uten at de er syke. Det er noe å tenke på når vi hører om flere og flere antibiotikaresistente bakterier.

Norske dyr har det best. Dyrevelferden blir tatt på alvor både av den norske bonden selv, men også av regelverket. Sammen med Sverige har vi de strengeste reglene for dyrevelferd. Gårdene i Norge er små i forhold til de industrialiserte gårdene i mange andre land.

Den norske bonden ser enkeltdyret og ser om noen ikke har det bra. Ser en tidlig at det feiler dyret noe er det også andre tiltak en kan gjøre før man går til medisinering. Husdyr i Norge har krav på god plass, tørre liggeplasser og frisk mat, for å nevne noe. Det skulle selvfølgelig bare mangle, men i mange andre land er ikke dette et krav.

I tillegg til at du får mat i verdensklasse bidrar du til at flere titusener av nordmenn har en jobb å gå til. Det rekrutteres også mange unge som får sin første arbeidserfaring innenfor den norske landbrukssektoren. 40.000 nordmenn jobber med å produsere ulike produkter av råvarene til 30.000 bønder.

Kjøper du noe norsk, bidrar du derfor til at 70.000 nordmenn har en jobb å gå til. Kanskje er en av de deg, et familiemedlem, naboen eller kompisen?

Ha dette i bakhodet når du skal handle inn årets julemat, og fortell naboen, venninna eller et familiemedlem hvorfor det er klokt å velge norsk mat på bordet jula!