Verd å nevne, statsminister?

Statsminister Erna Solberg framholder jevnlig at hun er opptatt av klimatrusselen. I håp om at hun virkelig er det, skal statsministeren her få et tips om et stort og raskt voksende miljøproblem som hun bør rette oppmerksomheten mot:

Nordmenn er omtrent verdensmestere i å fly langt og ofte i form av rene ferie- og fritidsreiser. En enkelttur kan fort gi omtrent like store klimautslipp som ett års privatbilbruk. Men jeg har aldri hørt statsministeren nevne ett ord om at dette er et miljøproblem, og at vi burde tenke oss om.

Burde det ikke være et lederproblem å minne om dette, for eksempel i den forestående nyttårstalen?