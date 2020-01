Takk til Lars Kristian Buttingsrud. Endeleg eit ord i rett tid. Me som i mange år har støtta opp om samvirke og meiner at det er det einaste som kan trygge oss ein rettferdig pris. Me er både skuffa og skremde når me ser kva sindige gudbrandsdølar får seg til å skrive og gjera.

Når dei så skal starte eige slakteri i konkurranse med Nortura, så er dette med på å undergrave marknadsreguleringa som er heilt avgjerande for stabile prisar.

Dei fleste av oss har mista vårt eige slakteri og me kan skjøne raseriet og motløysa etter at de har tapa kampen. Men de må ikkje gjera det verre for dykk sjølve.

Utan å ha sett kalkylane er det lett å spå at dette blir harde tider for eit nytt lite slakteri å stå åleine. Det blir eit økonomisk vågestykke som kan/vil koste leverandørane dyrt.

No må me alle stå saman for å trygge slakterisamvirket. Slik som Lars Kristian Buttingsrud seier, no gjeld det å auke slakteleveransane, helst opp til 75–80 prosent. Med sine lokketonar og nokre øre ekstra har dei private slakteria plukka mykje slakt.

Korleis vil det gå dersom Nortura tapar? Konkurrentane tenkjer sjølvsagt på profitt til sine eigarar og det er ikkje leverandørane. Nortura har kan hende gjort ein del dumt, vore uheldige og me har også ei politisk styring i kongeriket som ikkje vil norsk landbruk vel.

Gudbrandsdølane kjenner eg som sindige og kloke folk. Lat ikkje raseri og hemntankar få råd. Legg bort planane om eige slakteri. Ver med og slå ring om Nortura og kjøp Gilde-varer.