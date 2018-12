Venstres demokratiske dilemma

Det burde være en kilde til bekymring når statsråder velger å trosse stortingsvedtak, og istedet dyrker smale særinteresser, i den hensikt å tekkes en stadig minkende velgerskare.

Liberalismen i Sverdrups gamle parti har gått så langt at de røttene som engang forankret det i distriktene, avholdssaken, parlamentarismen, skolesaken, målsaken, later til å være rykket opp, og byttet ut med «grønne» idealer, smidd i den hensikt å trekke velgere fra MDG, og de som har en glødende fascinasjon for dyrerettigheter og store rovdyr.

Den begynte med at partiet som med et nødskrik kom seg over sperregrensen, braste gjennom dørene på Jeløya, og raserte pelsdyrnæringen.

To års arbeid med å utarbeide en plan for en bærekraftig pelsdyrnæring der dyrevelferden skulle prioriteres over profitt, ble spolert på en dag.

Det neste signalet kom da Oslo Unge Venstre gikk inn for et fremtidig kjøttfritt og vegetarisk Norge, noe som vel var det endelige dødsstøtet for sentrumsalternativet i politikken. Men kronen på verket kom ikke på plass før Ola Elvestuen slo en strek over stortingsvedtakene i Rovviltforliket.

Ulveforliket var helt tydelig: «Komiteens flertall vil understreke at bestandsmålet skal oppfattes slik at det er et minimums- og maksimumsmål og at når dette er nådd når man har passert 4 og det skal ikke overstige 6 (flokker). Da skal det iverksettes uttak.»

Når det står i teksten at bestandsmål fastsatt av Stortinget er det klar overordnede vedtak, så skulle det være innlysende at dette er noe som avgjøres på Stortinget, og at det er ikke gjenstand for reforhandlinger i de ulike departementene.

Stortinget bestiller og departementene leverer, det er den normale prosedyren.

Elvestuens departement, Klima- og miljødepartementet (KLD), fikk allerede i 2016 en bestilling fra Stortinget på en forenklet saksgang der formelle hindringer skulle fjernes, men likevel måtte KLD bruke 5 måneder på å vurdere de samme klagene som satte en stopper for Stortingets vedtak i 2016 og 2017. Da må det være lov å spørre om KLD har gjort jobben sin?

Dessverre var det ikke uventet, for Venstre har i den senere tid vært lite opptatt av politikk, men desto mer fokusert på ulike former for idealisme og særinteresser, til stor frustrasjon for de samarbeidspartiene som etterhvert har begynt å føle seg mer eller mindre som gisler i et regjeringssamarbeid som later til å bli diktert av mindretallet.

Paradokset er at vinneren av spillet ikke er hverken ulven eller partiet Venstre, men de interesseorganisasjonene som partiet har gjort knefall for, og som helst så at folk livnærte seg på importert soyaprotein, mens rovdyrene fikk formere seg uforstyrret og uhindret av slike bagateller som et stortingsvedtak.

I den sammenhengen må jeg bare føle sympati med de stakkarene som skal representere Venstre ute i distriktene.