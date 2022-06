Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Svenske gläsbygder er et kjent begrep. Umalte låver og jord som ikke er i bruk ser en mye av der. I Danmark er mange landsbyer og bygdesamfunn i ferd med å dø ut.

To «utenforland», Sveits og Norge, utmerker seg på motsatt vis. Her er det større aktivitet i distriktene, takket være en annerledes landbrukspolitikk utenfor EU.

Bjørlo sier videre i intervjuet i Nationen at andelen økologisk landbruk er for liten i Norge. Det kan ha sammenheng med at forbrukerne er klar over at Norge ligger best an i forhold til medisinbruk til husdyr.

Dessuten at vi er av de land i verden med strengest godkjenning av sprøytemidler. I tillegg fører klimaet i Norge til at vi har færre utfordringer i forhold til sprøyting. Norge har derfor ikke det samme behovet for økologisk alternativ.

Norsk landbruk har et etterslep etter åtte år med høyrestyrt politikk som Venstre har bifalt. Bjørlo hadde mulighet til å gjøre noe med dette i løpet av disse årene.

Dagens regjering ser at det trengs en snuoperasjon for norsk landbruk og gjør noe med dette.

For øvrig er jeg enig i at vi hele tiden må få mer fokus på miljø i norsk landbruk, med for eksempel aktivt vekstskifte i som fører til noe mindre behov for kunstgjødsel og mer selvforsynt med proteinvekster.