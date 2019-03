Venstre leverer for landbruket

Nationen fortsetter sitt stormløp mot Venstre i sin leder 05.03.2019. At Nationen ikke ønsker at Venstre styrer landet har vi forstått for lengst, men at Nationen - Norges viktigste landbruksavis - ikke klarer å få med seg nyansene i politikken som føres er kritikkverdig.

En så unyansert og kunnskapsløs leder styrker ikke Nationens troverdighet i landbrukspolitiske spørsmål.

Om Nationen hadde fulgt med i timen ville man ha sett at norsk landbruk går så det suser. Mye takket være at Venstre de siste fem årene har vært styrende for den landbrukspolitikken som føres.

I landbrukspolitikken har Venstre hatt nærmest 100 prosent gjennomslag. Ikke minst kommer dette til uttrykk i Stortingets innstilling til jordbruksmeldingen i 2017, jordbruksoppgjørene de siste årene og nå sist i Granavolden-plattformen.

Når det gjelder skog er det rekordpriser for tømmer, mye takket være en målrettet satsing på bioøkonomi. Også her er det Venstre som sitter i førersetet. Det burde Nationen ha fått med seg.

Ja, det finnes utfordringer - blant annet må husdyrproduksjonen styrkes i typiske grasområder. Høyere kraftfôrpriser kan bidra til dette. Her har det vært liten drahjelp å få fra for eksempel Senterpartiet - med prisverdig unntak for Per Olaf Lundteigen, som ser ut til å forstå disse sammenhengene.

Venstre er en garantist for en positiv utvikling i landbruket. Det skal vi fortsatt være, uavhengig av Nationens stadige forsøk på å nedsnakke vår innsats og våre resultater.