Venstre får gjennomslag

Det er serleg to saker Venstre kan ta «æra» for nesten åleine.

Dei får lagt ned pelsdyrhaldet og får altså vedteke å forby ei distriktnæring som ved bruk av slakteavfall frå husdyr og fisk produserer og eksporterer for fleire hundre millioner. Samstundes skal det være tillate å importere pels!

Den andre viktige saka for Venstre er at det skal væra forbode å dyrke myr til matproduksjon. Desse to «sigrane» må Venstre få fortald i Distrikts-Norge.

Eg trur dei må sende statssekretæren Sveinung Rotevatn på turne. Han kan starte i Rogaland og vitje alle fylka nordover. Han bør snakke om desse to store sakene som Venstre har fått gjennomslag for. Då vil det nok vise att på meiningsmålingane for partiet.