Venstre bør legges ned

Venstre fikk gjennomslag for at pelsdyrnæringen skal legges ned innen 2025. Venstrepolitikeren Guri Melby mener en ny cannabis-næring i Norge er en god anledning for pelsdyrbønder å starte opp et nytt levebrød.

- De bøndene som i dag bruker arbeidstiden sin og eiendommen sin på pelsdyrnæringen, trenger noe nytt å gjøre. Vi har satt av penger til omstillingsmidler for bøndene, og da kan de vurdere om det å dyrke cannabis til medisinsk bruk kan være en mulig næringsvei, sier Melby.

Trine Skei Grande tror ikke Melby mener det hun har sagt.

Nei, naturligvis gjør hun ikke det! For ikke bare blant velgerne svikter tilliten til Venstre; de tror ikke engang på hverandre innbyrdes.

Om noen foreslo å legge ned dette partiet ville jeg vurdert å bli venstremann. Et slikt forslag burde få stor oppslutning.