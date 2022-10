Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I sitt innlegg i Nationen, 13. oktober, melder Synnøve Finden om en betydelig kursendring. De vil bidra til å skape et levende Norge. Vi ønsker dette engasjementet helhjertet velkommen, men for å bidra til et viktig oppdrag må man først forstå det. Der har vår gode konkurrent en del å gå på enda.

For et levende Norge består av mer enn Alvdal og Namsos. Vi må sørge for at det er mulig å drive melkeproduksjon i hele vårt langstrakte land, fra nord til sør. I Karasjok, innerst i Sognefjorden, på Jæren og ytterst i havgapet på Vega.

Det er gledelig å se at Synnøve Finden har oppdaget Tines visjon. Samtidig overser de en viktig del, siden de tror vi vil gjøre dette alene. Tvert om synes vi det er flott at Synnøve Finden vil være med å bidra. For om vi sammen drar i lik retning, om vi sammen jobber for en høyest mulig melkepris og inntekt for bonden, om vi sammen jobber for å belaste den viktige melka med minst mulig avgifter, ikke mer – ja, så har vi oppskriften på et levende Norge.

I dag, 20 år etter de konkurransepolitiske tilskuddene ble innført, kan det ikke lenger være slik at våre konkurrenter skal få et fortrinn fra start. For selv om Oraug-Rygh føler behovet for å nyansere og hente frem fakta er det nettopp fakta som uteblir i hennes historiefortelling. En tur i butikken vil raskt avfeie påstanden om at vi "nærmest er alene på markedet". I butikkenes ostedisker har TINE i snitt 40 prosent av plassen. Resten har Synnøve Finden, sammen med dyktige lokalprodusenter og ikke minst importert ost. Med andre ord: de gode konkurrentene våre står nå stødig på egne bein.

Vi ønsker oss konkurranse. Det er bra for både forbruker, bonde og oss som konkurrerer. Vi jobber ikke mot Synnøve Finden, men vi jobber for konkurranse på like vilkår. Det er faktisk slik at alle aktørene i meierimarkedet som virkelig ønsker seg et levende landbruk over hele landet er tjent med å avvikle de over 200 millioner kronene i tilskudd hvert år. La meg illustrere poenget mitt med følgende dominoeffekt: dette er avgifter som gjør at forbruker må betale mer for melka i butikken, som gjør at vi taper konkurransekraft mot andre kategorier og som igjen gjør at volumet for oss alle synker. Mindre volum betyr færre melkeprodusenter og det betyr færre produkter å fordele de faste kostnadene på. En ond sirkel som gjør vondt verre for oss alle.

Man kan jo også spørre seg hvorfor et selskap som kjøper melk fra bonden til akkurat samme vilkår som vi selv gjør, trenger tilskudd til evig tid? Det er lett å forstå at de ønsker å tviholde på det som i praksis er gratis penger, men siden de nå ønsker å bidra til vårt viktige samfunnsoppdrag (en helt riktig kursendring, vil vi mene!) håper vi de også innser at man må så før man kan høste. De konkurransepolitiske tilskuddene har for lengst utspilt sin rolle. De gjør nå det stikk motsatte av det ordningen de er en del av, ble laget for: sørge for at man kan drive melkeproduksjon over hele landet.