Vekst og velstand?

Men tenker vi over hva det innebærer i dagens samfunn med klimakrisen hengende over hodene våre?

Velstand har vi i overflod, de fleste av oss, og ikke minst i forhold til mennesker i de fleste andre land. Tida må utvilsomt være inne for å forkaste dette slagordets. Forbruket har for lengst nådd slike høyder at det burde være innlysende for regjeringen at dette er et område hvor det kreves betydelig innsats. Så langt ser vi ingen slike signaler.

Ikke med bakgrunn i flyskam, men av andre årsaker, valgte vi i vinter å kjøre bil til Spania. Det gir et grelt bilde av hvor kort EU er kommet i klimatiltak. På alle motorveier, og dem er det mange av, går det endeløse rekker med lastebiler, fra øst mot vest og fra sør mot nord. Tilsynelatende tungt lastet er de også. Et grelt eksempel på det enorme forbruket som vi er en del av. Tvert imot snakkes det stadig om vekst, ikke om den enkelte produsent eller importør er fornøyd med det nivå firmaet har nådd.

Er det da håp om at regjeringen kan sette i gang tiltak mot det ekstreme forbruket vi nå opplever? Dessverre, det er nok utopi så lenge vi er prisgitt et høyrestyrt regime. Høyre er som kjent ihuga EU-tilhenger og en av de såkalte fire friheter er "fri flyt". Nettopp dette er det vi kan se på veiene i Europa 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Hva det derimot er sjeldent å se på europeiske veier, er Tesla. Like sjeldent er skandinaviske lastebiler. For få år siden var det ikke uvanlig å møte slike over hele Europa, men nå er de nesten helt borte. Transporten domineres av polske og litauiske biler. Det er et tankekors.