Vekst og fremgang landet rundt

I et innlegg i Nationen tirsdag 28. januar lanserer nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, sin helt egne og uforståelige påstand: At det finnes en politisk "jernlov" om at "sentrum alltid trumfer periferi" på høyresiden.

Jeg har ingen anelse om hvordan han har funnet på noe sånt. La oss derfor legge den kreative historiefortellingen til side og heller vise til fakta som viser en helt annen side av utviklingen i distriktene.

For å ta det viktigste først: Norske bedrifter gjør det bra, og det går spesielt bra i distriktene. I fjor ble det skapt 40 000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Fylkene med lavest ledighet er Trøndelag, Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet – fylker som gjerne omtales som distriktsfylker.

Siden 2013 har kommunene og fylkeskommunene hatt jevn vekst i inntektene. Det er rekordfå kommuner i Robek, registeret som viser kommuner med økonomiproblemer. I 2013, året vi tok over etter de rødgrønne, var det 46 kommuner i Robek, i dag er det kun åtte. Det er en nedgang på mer enn 80 prosent siden Skjærans parti styrte landet.

Skjæran påstår at kystfylkene økonomisk sett har kommet "ekstremt dårlig ut" de siste årene. Tallene viser imidlertid at for eksempel "ferjefylket" Møre og Romsdal har hatt en sterkere økning i inntektene enn gjennomsnittet siden 2013, og fylket får økte inntekter med endringene fra i år. Nordland har hatt god økonomi i mange år, med lav gjeld og store beløp på fond. Troms og Finnmark har hatt realinntektsvekst siden 2013, og er det fylket som kommer best ut av endringene i inntektssystemet i 2020.

Regjeringen satser mer på fylkesveier og vi er i ferd med å få grønne ferjer over norske fjorder. Her har flere fylkeskommuner tatt et stort løft, og gått foran i å kjøpe klimavennlige ferjer. Når man har et høyt ambisjonsnivå i klimapolitikken koster det penger. Men ferjeprisene er det fylkeskommunene som styrer, ikke regjeringen. Etter kritikk fra innbyggerne valgte Nordland å senke prisene igjen. Det er veldig bra! Men vi erkjenner at de høye ferjetakstene ikke er holdbare, derfor vil regjeringen gå i dialog med fylkeskommunene om dette. Det vil jeg og samferdselsminister Knut Arild Hareide samarbeide om, og denne uken reiser vi sammen til Møre og Romsdal for å ha dialog med noen som er rammet av de høye prisene, blant annet lokale bedrifter og barnefamilier. Ferjer er avgjørende for at mange skal komme seg til og fra jobb, skole og fritidsordninger.

Vi er glade for én ting ved Skjærans innlegg: Han har forstått at fiskeindustrien trenger gode veier for å fisken ut i markedet. Dette har vi visst lenge. Derfor bygger regjeringen veier raskere og rimeligere enn før, over hele landet. Bevilgninger til samferdsel har økt med 80 prosent siden Skjærans parti satt i regjering. Vi satser massivt på jernbanen. Veier og jernbaner øker konkurransekraften for fiskeindustrien og andre næringer.

Vi satser mer på desentralisert utdanning. Det kobler kompetanseløft med bedriftenes behov. Alle ledige jobber rundt i distriktene trenger folk med kompetanse, enten det er sykepleiere, ingeniører eller folk i sjømatnæringen. Vi senker skatter og avgifter. Det gir næringslivet tryggere økonomi og kraft til å satse. Vi gir fylkene nye verktøy for å utvikle sin region. Vi øker støtten til utbygging av bredbånd og legger til rette for at alle kan være på nett. Det gjør det mulig å leve, jobbe og bruke offentlige tjenester over hele landet.

Denne regjeringen har også funnet frem ja-stempelet. Kommuner som vil satse på nye arbeidsplasser får oftere ja fra oss, for eksempel i spørsmål om gruvevirksomhet i Kvalsund kommune og i Engebøfjellet i Vestland.

Etter seks år med Erna Solberg som statsminister er det mye som går bra, men vi skal alltid jobbe for å bli bedre. Mange steder er mangel på arbeidskraft en større utfordring enn arbeidsledighet. Vi skal lytte til alle innspill som kan bidra til å løfte Distrikts-Norge. Vi vil hele tiden jobbe for å utvikle ny politikk som kan bidra til å skape levende bygder og byer over hele landet – hvor det er godt å bo, attraktivt å jobbe, og trygt å leve.