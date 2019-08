Veiprising bryter ned både distrikt og personvern!

For bare måneder, maks ett år, trykte mediene det politiske forslaget om veiprising. Veiprising, liksom et alternativ til bompenger. Forslaget lød slik at bompenger skulle fjernes, gitt at veiprising ble innført.

Spesielt siste uken i anledningen Arendalsuka har veiprising blitt debattert på NRK, men også belyst i reportasjer på TV2 Nyhetskanalen.

Fredag 16. august gikk justisminister Jøran André Kallmyr ut på 21-nyhetene på TV2, og advarte mot å innføre veiprising om man har interesse for personvern. Noen vil kalle dette "valgflesk, men jeg tilhører heller dem som har ventet på dette fornuftige utspillet som Kallmyr nå kommer med. Jeg er veldig enig med Kallmyr i hans uttalelser når det gjelder denne saken.

Hovedgrunnen til at jeg stiller meg svært skeptisk og spørrende til forslaget om veiprising, er hensyn til personvern. Det faller meg forbausende at Datatilsynet for et halvt år siden uttalte til Aftenposten at de mener utfordringen mellom veiprising og personvern kan løses. Samtidig er det verdt å nevne at Datatilsynet var nokså upresise og usikre overfor TV2 sin reporter på 21-nyhetene fredag 16. august, da tilsynet ble spurt hvorvidt politiet kan få adgang til opplysningene ifra GPS-ene om hvor folk har ferdes til enhver tid. Det er klart at et forslag om å installere GPS-utstyr i hver eneste registrerte bil i Norge, innebærer opptak av sensitiv informasjon om folks ferdsel.

I akkurat samme reportasje (21-nyhetene, TV2, fredag 16. august) uttaler arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli, at man eventuelt kan sette særskilte begrensninger for hvilke opplysninger som skal lagres ifra GPS-ene. Men, Myrli uttaler samtidig at hvordan man skal løse dette med særskilte begrensninger er det ingen som har svaret på ennå, Arbeiderpartiet bare tror det er mulig.

At Arbeiderpartiet får seg til å gamble med så mange nordmenn sitt personvern på denne måten, er altfor drøyt.

Samtidig vil jeg få med i denne debattartikkelen, at dersom man har en tanke om at det vil være billigere å gå inn for veiprising enn å holde frem med drift av bomstasjoner, bør man tenke seg om en ekstra gang. Svært mye ved forslaget om veiprising er fremdeles uavklart.

Risikoen for jamming av GPS-utstyr vil være til stede, og den risikoen er dessverre heller ikke særlig lav. Jamming er sabotasje og forstyrrelse av signalene på et GPS-utstyr. Jamming er én av de negative sidene ved teknologien.

Det er allerede er fremmet forslag om å innføre rushtidsavgift også for ordningen med veiprising. Veiprising vil også føre med at de som bor mest desentralisert, må betale. Jeg har registrert et forslag om rabatt for å kjøre på landsbygda, men på landsbygda kjøres det ikke bare litt, men betydelig mer bil.

Så kan diskusjonen starte om hvilke kommuner som går innunder begrepet "landsbygda" og ikke. Jeg satser store verdier på at min subjektive opplevelse av at stedet og kommunen jeg bor i er på "landsbygda", blir hardt avvist av de folkevalgte i Karl Johans gate.

At Senterpartiet derfor er positiv til å utrede forslaget om veiprising, er ikke distriktsvennlig i det hele tatt. Jeg er bare veldig takknemlig for at Senterpartiet måtte uttale seg om veiprising før valget; da vet vi hvilket standpunkt Senterpartiet har tatt i en av bare mange saker om distriktspolitikk som kommer til å komme i fremtiden.