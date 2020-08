Vega tilhører verden

Når Mowi, verdens største oppdrettsselskap, ønsker å etablere virksomhet innenfor verdensarvområdet på Vega langs Helgelandskysten har dette betydning langt utover lokalsamfunnet. Hvordan regjering, regionale myndigheter og lokalsamfunn håndterer denne saken er en test på om Norge kan ivareta internasjonale forpliktelser til bærekraftig forvaltning av verdensarv verdier.

Ordføreren på øya påstår at etableringen kun betyr en viss status og ikke et verneområde. Det er imidlertid ingen tvil om at verdensarv status betyr en høy internasjonal vernestatus, nøye beskrevet gjennom et sett kriterier definert av Unesco. Realiteten er at Vega samfunnet i sin tid søkte om å bli medlem i et meget selebert selskap av globale verneområder med helt spesielle og unike kvaliteter. I så måte har Vega uttrykt at øysamfunnet ønsker å forvalte noe for framtiden som er av verdi for den globale menneskelige kultur og historie. At Vegaøian skal fortelle historien om samspillet mellom menneskers bruk av naturen gjennom lange tider endrer ikke det faktum at verdensarv status betyr strengt vern mot moderne inngrep.

Les også: Norske laksegiganter etterforskes for prissamarbeid i USA

Annonse

Saksbehandlingen av søknad om oppdrett er sterkt kritikkverdig med en rekke uthalinger og krumspring for på en eller annen måte å komme Mowi i møte. Potensielle inngrep i verdensarv området skal ikke avgjøres av forurensnings- eller fiskeri lovgivning. Det er Unescos kriterier og vurderinger som skal være avgjørende – og meldingen derfra er klar: oppdrett er ikke forenlig med verdensarv status. Og som Jon Suul som i sin tid sto bak nominasjonen til verdensarv området sier: I dag ville Vega aldri bli nominert hvis det forelå planer om et oppdrettsanlegg. Diskusjoner om utredninger og konsekvensanalyser er bare ledd i tåkelegging og uthalinger for å lose næringslivets interesser igjennom. Det trengs ingen utredning, svaret er allerede gitt og en eventuell konsekvensutredning er bare spill for galleriet.

For det andre, verdensarvområdet dekker bare en begrenset del av Vega. Det burde derfor være en selvfølge at Mowi utreder alternative lokaliteter på Vega utenfor verneområdet. Hvorfor skjer ikke dette? Og hvorfor løftes ikke alternative lokaliteter på Vega eller andre øyer i området fram i debatten? Sannsynligvis fordi valgte lokalitet er billigst og enklest, og Mowi håper på å slippe ekstra kostnader og brysomme spørsmål.

For det tredje, Vega-samfunnet har på godt og vondt påtatt seg et stort ansvar med å forvalte en bit av vår felles verdensarv. Det er ingen hemmelighet at en rekke andre verdensarvområder har erfart at dette er krevende. Verdensarv status legger strenge føringer, men bringer også internasjonal oppmerksomhet og åpner nye muligheter. Det beste Vega samfunnet nå kan gjøre er å unngå å kjøre seg fast i en strid om oppdrett og heller legge kreftene i å utvikle en helhetlig næringsstrategi som er forenlig med verdensarv satsingen – og som kan forene lokalsamfunnet, ikke splitte det.

Mowi, som har ingen reell interesse for lokalsamfunnet og utelukkende er ute etter en gunstig produksjonslokalitet, vil i beste fall bidra med en håndfull lav-kompetanse arbeidsplasser hvor all øvrig verdiskapning forsvinner ut av bygda. Vega har fantastiske natur- og kultur kvaliteter. Bruk heller disse til å trekke krefter til øya som kan jobbe med kvalitets-turisme, undervisning, forskning, kystkultur. Muligheten til å oppleve urørt natur og de fantastiske kulturlandskapene som er skapt gjennom årtusener langs Helgelandskysten vil være framtidas kjerneverdier. Et fjernstyrt industri anlegg med ingen andre motiver utover egen profitt kan ødelegge hele poenget med Vegaøian verdensarvområde.