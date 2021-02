La det være helt klart med en gang, det er svært positivt med kjøp av norske produkter. Vi har tusenvis av norske bedrifter som leverer produkter av høy kvalitet, som også bidrar til verdifulle arbeidsplasser. Kortreist mat og andre produkter er positivt for norsk økonomi, for lokalsamfunn og for klima.

Det er derimot pussig hva Sp-leder Vedum ser, når han en sjelden gang uttaler seg om internasjonale forhold. Han blir inspirert av president Bidens ordre om at føderale, statlige oppkjøp skal prioritere amerikanske varer og tjenester.

President Biden har gjort det klart at USA under hans ledelse vil føre en annerledes kurs enn den vi har sett de siste fire årene. Biden og hans utenriksminister Antony Blinken, har varslet at USA skal ta påta seg en mer aktiv lederrolle i internasjonale spørsmål som klimasamarbeid, og at samarbeid i overnasjonale fora skal tillegges større vekt.

Biden hadde knapt rukket å tiltre som president før han reverserte Trumps utmeldinger av Parisavtalen. Det samme gjorde han for amerikansk deltagelse i Verdens helseorganisasjon (WHO). Han har uttalt som ønske å «styrke USAs partnerskap med Den europeiske union». Biden selv skal være negativ til brexit.

Om alt dette er Vedum helt taus. Det er kanskje fordi det går stikk i strid med Senterpartiets utenrikspolitiske visjoner, skjønt det er vanskelig å få grep om hva disse består i. Ikke engang om spørsmål der Senterpartiet tilsynelatende deler synspunkt med president Biden, som nødvendigheten av å styrke samholdet og koordinasjonen innen NATO, hører vi noe fra Vedum.

Kun presidentordren om å «kjøpe amerikansk» fenger ham. Vel, det er en politisk beslutning som ikke har noen som helst konsekvens for Norge. USA er et enormt land, med stor produksjon innen mange industrier. De av oss som ønsker internasjonal handel velkommen og mener dette bidrar til samarbeid og fred, kan beklage oss over signalet en slik beslutning gir. Det er likevel ikke til å nekte at USA kan være selvforsynte innen mange områder.

Det samme gjelder ikke for Norge, som selvsagt er Vedums anliggende. Vi er et lite land, som trenger handel både for eksport og import. Det er i vår interesse at internasjonal handel foregår mest mulig fritt, og i henhold til felles regler.

Det er tydelig at Bidens ordre inspirerer Senterpartiet til å mimre over gamle forslag om norskproduserte vaskemaskiner, men det er en absurd konklusjon å trekke. Man kunne like gjerne trekke lærdommer av den amerikanske dollaren for den norske kronen. Vår krone er ikke verdens reservevaluta, og norsk industri har ikke et hjemmemarked på over tre hundre millioner mennesker fordelt på femti delstater.

Det er helt avgjørende for Norge at vi har et godt forhold til USA, både for vår sikkerhet og for samarbeid om viktige spørsmål. Når verden opplever ny usikkerhet og maktforskyvning, og møter utfordringer som klima og undergravelse av demokratiet, er det viktigere enn på lenge at dette forholdet holdes i god hevd.

At det eneste som likevel fanger Senterpartiets oppmerksomhet er føderal innkjøpspraksis i Washington, er både bedrøvelig, feilslått og lite betryggende fra et parti som tar mål av seg å kunne styre landet.