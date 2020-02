Vedum, på tide å slutte å rakke ned på skogvernet

Skogbruket har store muligheter i det grønne skiftet, men produksjonen må skje i pakt med naturen. Hvis ikke blir lykken kortvarig. For å få til en mye større satsing på norsk treindustri er norsk skognæring helt avhengig av goodwill og integritet. For å få det er man helt avhengig av skogvern.

Skogbruket skal levere mer en planker og klimakutt. Skogbruket skal også levere artsmangfold, karbonlagring og opplevelser. Alle disse faktorene må spille på lag. Et skogbruk som kortsiktig er økonomisk lønnsomt, men som raserer naturverdiene har liten aksept.

Alle næringer trenger allianser, for skogbruket er en allianse med naturverninteresser helt avgjørende. Under samme konferanse utfordret Johan Freij fra den Danske Bank skognæringen til å slå armkrok med naturverninteressene. Vi har ikke tid til å krangle, likevel vil Vedum heller slå bein på naturvernerne.

Norge har et mål om å verne 10 % av skogen. Nylig nådde vi 5 % vern. Mye av skogvernet har skjedd ved frivillig vern. Ved større bevilgninger er det muligheter for ytterligere frivillig vern. Skogbruksnæringen hevder at skogvernet går utover skogbruket.

Det er nok av muligheter og utfordringer i 90 % av skogen. Ved økt fokus på ungskogpleie og kvalitet i stående skog kan produksjonen økes langt utover det vernede arealet. Økt fokus på kvalitet gir muligheter for lokal treindustri og økte priser.

Vi må satse mye mer på norsk treindustri, og en viktig del av det er å få til mye mer av foredlingen her i Norge. Regjeringens satsing på tømmerkaier gir kortvarig verdi for skogbruket, hvis alt tømmer går til eksport uten foredling.

En satsing på treindustri er ikke til hinder for å gi mer penger til vern. Skogbruk og skogvern hånd i hånd!