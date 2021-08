Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det har i sommar vorte registrert litt underlege utspel frå Vedum. Fyrst må ein undrast over åtak på Ap. Det er i beste fall taktisk dumt. Men mest av alt, hans haldning til regjeringsspørsmålet.

Det einaste han masar om er Sp-Ap basert regjering. Etter alle solemerker vil det bli ei mindretalsregjering, der alle Vedums fiendar frå MDG til Frp kan få herje med Sp i Stortinget.

Annonse

Skal ein få noko gjennomført må ein ha eit fleirtal. Det som trengs er ein koalisjon der alle forpliktande må gi og ta; slik er det. Og det er meir enn underleg at ikkje Vedum skjønar det. Eg trur og at Sp ville tent på å ta atterhald om at dersom Sp vart større enn Ap ved valet, ville det bli sett fram krav om statsministerposten. Det har noko med magemål å gjera.

Eg hadde tenkt å røyste Sp, men er no i tvil. Skal ein tru meiningsmålingane er eg kanskje ikkje åleine. Om ikkje Vedum no tek skjeia i ei anna hand, må han gjerne førbu seg på ein tur i den mørkaste kjellaren etter valet. Det er synd dersom Sp sin gode politikk skal bli spolert av dumme valkamputspel.