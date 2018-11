Vedum og konsulentene

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) går sterkt ut og vil ha et kraftig kutt av konsulentbruken i staten som har vokst utover alle støvleskaft, og der det er meget tvilsomt angående den positive effekten av denne enorme pengebruken. Jeg kan støtte Vedum fullt ut i hans kritikk av statens uvettige bruk av penger på konsulenter, men Vedum og Sp bør være litt selvkritisk.

Sp satt i regjering da Stoltenberg I-regjeringen innførte den skandaløse bedriftøkonomiske Helsereformen der finanskonsulentene la premissene for sykehusdriften. Nå skulle pasientene betraktes som bedriftøkonomiske enheter og sykehusene gå med overskudd. Helsereformen og dette bedriftøkonomiske perspektivet på pasientbehandlingen er blitt slaktet ned av leger og sykepleiere fra dag én år etter år uten at hverken Vedum eller Sp har foreslått å gå tilbake til den gamle forvaltningsmodellen slik Skottland gjorde med stor suksess etter en dundrende fiasko med helseforetaksmodellen.

Vedum og Sp støtter her opp om de negative konsekvensene av Helsereformen og finanskonsulentenes arbeide. Vedum og Sps troverdighet mot statens utstrakte bruk av konsulenter hadde derfor styrket seg betraktelig om man i første omgang fremla et forslag i Stortinget om å gå tilbake til den gamle Forvaltningsmodellen for Sykehusene.