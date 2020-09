Det var ei veninne av mor mi som noko undrande stilte spørsmålet da ho ein gong i 1960-åra såg at mor stod på kjøkenet og skrelte poteter – det gjekk ei bøtte til kvar middag. Bøtta var nok ikkje av dei aller største, men dei fire gutane i familien var relativt svoltne, og far min meinte at det ikkje fanst middagar utan poteter.

Han voks opp med ein lærarfar som dyrka sine eigne king georg- og magnum bonum-poteter – i dobbel forstand. Farfar var son av fiskarbønder, så han fekk nok poteta inn med dei aller første matskeiene, han også. Saman med sild.

Det går i arv, med andre ord. Det er kjekt å drive med landbruk, men ingenting er så kjekt som å halde på med poteter. Denne planten har i tiår etter tiår hatt ein eigen magisk dragning på meg og mange andre som liker å få vekstar til å gro.

Som matvekst er ho heilt makelaus, og det er ikkje til å undrast over at ho så raskt fekk fotfeste i Noreg etter at potetprestane på 1700-talet begynte å agitere og arbeide for å utbreie potetdyrkinga. Poteta vart både ei større frelse og viktigare vinning for befolkninga i Noreg enn den religiøse bodskapen prestane skulle forkynne – iallfall i det daglege.

Som for all annan mat er det den raske omsetninga som rår. Varene skal raskt ut i butikken, kjapt til forbrukaren, rett i gryta.

Handelsstanden er i vår tid i ferd med å gjere frelsa til ei forbanning. Når eg kjem inn i ein matbutikk, går eg relativt kjapt bort til grønnsaksdisken for å sjekke potetreolen – ikkje berre kva sortar dei har til sals, men også korleis dei ser ut, dei potetene som ligg vaska og verjelause i skarpt lys.

Ofte er det eit sørgjeleg syn. Den litt hardhendte behandlinga dei har fått under vaskinga, har skadd skalet, potetene er slappe, dei ser matte og ufriske ut, og lyset i butikken har sett i gang prosessen som dannar den lette grønfargen av klorofyll og den bitre smaken av gifta solanin.

Eg begynte med dette etter ein diskusjon med ein representant for den organiserte grøntnæringa i Noreg. Han påstod at dette ikkje lenger var eit problem. Da begynte eg å ta bilete i butikkar. Det er blitt mange etter kvart. Det kunne ha vore fleire dersom eg tok opp mobilen kvar gong eg såg mishandla poteter.

Dette er nemleg snarare regelen enn unntaket. Det gjeld ikkje berre potetene som blir selde i laus vekt, men også potetene som er pakka i plastposar stempla med best før-dato. Tenk det, datostempling på ein rotknoll som kan halde seg fin i eit heilt år dersom ho bli lagra rett. Som for all annan mat er det den raske omsetninga som rår. Varene skal raskt ut i butikken, kjapt til forbrukaren, rett i gryta.

Ingen skal lagre noko lenger – det blir ikkje husa bygde for – og matsvinnet blir tilsvarande stort. Nokre få minutt ved oppvaskbenken for å vaske jorda av potetene skal ingen ha tid til lenger.

Det blir hevda at vasking og pakking av poteter blir gjort for å bremse nedgangen i potetforbruket i Noreg, som er på over 75 prosent sidan 1970-åra. I tillegg er importen av poteter med oppskrytt kvalitet auka kraftig, sjølv om vi utan vanskar kan halde oss sjølve med poteter her til lands. Dette er også eit val handelsstanden – med Bama i spissen – har gjort over hovudet til norske forbrukarar. Preferansen for norskproduserte poteter er 78 prosent, som det heiter i marknadsundersøkingssjargongen.

Vi er blant dei bøndene som framleis set poteter i jorda kvar vår – sjølv om vi er berre småsporvar som potetdyrkarar. Overfor potetpakkeri og grossistar har vi ingen sjanse i konkurransen med dei store produsentane og bulkleverandørane som produserer på leveringsavtalar. Men forbrukarar som ønskjer å kjøpe landbruksprodukt direkte frå produsentane, gir oss både håp og kveik til å halde fram.

Som dei potetnerdane vi er, meiner vi med kjenslefylt styrke at ei potet ikkje berre er ei potet. Derfor handterer vi ti sortar i år. Og vi sel dei med jord på skalet – til stor glede for mange kundar.

– Dersom de ikkje finn ei potet de synest er god hos oss, liker de sannsynlegvis ikkje poteter, bruker vi spøkefullt å seie til kundane våre.

Dei aller fleste kjem veke etter veke, månad etter månad eller år etter år – alt etter kva lager dei har for potetene. Og svært mange seier som far min sa: «Ein middag utan poteter er ingen middag.»