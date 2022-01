Vasskrafta til samfunnets beste?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Aslak Mæland og Tord Hustveit fra Statkraft har et innlegg i Nationen den 04.01.22 med overskriften Vannkraften styres til det beste for samfunnet. Innlegget bærer med respekt å melde, preg av historieløshet.

Som eksempel nevnes etableringen av Opplandskraft som fant sted i 1954. I jubileumsboka som kom ut i 2004 beskrives bakgrunnen for etableringen av selskapet. Her står det blant annet at: Energiverkene er til for samfunnets skyld. De skal ikke tjene mest mulig penger, men skaffe brukerne billigst mulig strøm. Vedtakene står i sterk kontrast til dagens situasjon.

I bygda Skåbu var fisking i Vinster-vatna viktig attåtnæring og sikker bi-inntekt før kraftutbygginga tok til. Flere båtlag var i sving og ørretfiske sysselsatte mange mennesker. I dag er fisket på nærmeste ødelagt. Skåbyingene ofret fiskeressursene, til fordel for landets vekst og velstand.

Når både Øvre og Nedre Vinstra ble satt i drift var det rundt 40 faste arbeidsplasser. Rasjonalisering og digitalisering har redusert bemanninga til en tiendedel. Forsvinner arbeidsplassene så utarmes bygdene.

Lave strømpriser som tidligere var et konkurransefortrinn for norsk næringsliv, tar isteden kvelertak på bedriftene. Flere bedrifter stenger ned. Folk på bygda som i sin tid ofret naturressursene mot billig strøm og økt velstand, sliter med å betale regningene og står i fare for å bli sosialklienter.

Verdiene skapes i distriktene, forbrukes i byene og kraftselskapene (staten) sitter igjen med fortjenesten.

Hvordan er det mulig å gå med på internasjonale avtale der Norge ikke sikrer sine egeninteresser først? Det vitner om dårlig politisk håndverk.

Dersom en bonde har overskudd av fôr, så selger han kun overskuddet av fôret. Han selger ikke hele avlinga. Da vil resten av dyra sulte. Så enkelt.

En del uheldige forhold med høye gas priser i Europa til tross. Beredskap handler om planlegging. Å forberede seg på det uforutsette, og forvalte de ressursene en har på best mulig måte, både før, under og etter en eventuell krise. El-forsyning er en viktig del av beredskapen vår.

Hvordan Mæland og Hustveit kan hevde at vasskrafta med dagens system styres til det beste for samfunnet er for meg ubegripelig.

Spør heller hvordan det er mulig at Norge som nasjon har havnet i et slikt uføre vi nå er inne i, og hva som kan gjøres for å få skuta på rett kjøl igjen?