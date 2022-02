Våronna i krise – det må bli to spor i årets jordbruksforhandlinger

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For den økonomiske krisen i landbruket har det siste året gått fra vondt til verre med den ekstreme kostnadsveksten på nesten samtlige innsatsfaktorer. Dette kommer på toppen av at inntektsutviklingen i landbruket for lengst har nådd bunnen.

Folkens, det er krise og vi står på kanten av stupet.

Les også: SV mener regjeringa må kompensere alle bønders økte kostnader

Mange bønder har ikke kjøpt gjødsel til våren, og mange av de som har kjøpt, har kjøpt mindre enn de skulle – fordi de ikke har råd. Det er en tommelfingerregel i jordbruket om at dersom du ikke gjødsler et år får du 50 prosent mindre avling.

Kanskje mer kritisk er at flere bønder for alvor nå vurderer fremtiden sin. De er gjeldstunge, slitne og mangler likviditet til å fortsette. Flere driver nå på driftskreditt hos samvirkene.

Vi kan stå ovenfor en situasjon hvor flere legger ned produksjonen, og at produksjonen reduseres kraftig på en og samme tid. Dette skjer samtidig som den globale matsikkerheten og forsyningen er under sterkt press hvor flere store matproduserende land har varslet reduksjon i både eksport av mat og sentralt innsatsfaktorer i jordbruket.

I SV har alle varsellamper derfor nå gått.

Annonse

Strømkrisepakken regjeringen la fram for landbruket og veksthus tar derfor bare tak i en del av det store problemet. Regjeringen foreslår at staten skal kompensere for 55 prosent i desember og 80 prosent i januar-mars over en strømpris på 70 øre per kwh.

Men denne “tenk på et tall”-prisen er betydelig mye høyere enn det som var lagt til grunn for teknisk jordbruksavtale for den samme perioden.

Bondens inntekt, til forskjell fra lønnsmottakere og andre grupper i samfunnet, er styrt av nettopp jordbruksavtalen. Dersom kompensasjonen for økte priser blir vesentlig lavere for bønder enn for lønnsmottakere står vi i fare for å ytterligere øke lønnsgapet - og slik svekker bonden.

For strøm er bare en del av den krisen bøndene står i. Ifølge Norsk Bonde- og Småbrukarlag opplever bøndene nå følgende økte kostnader utover det som ble lagt til grunn i jordbruksavtalen i 2021 på om lag 4 milliarder. Dette er fordelt på økte utgifter til gjødsel, energi, kraftfôr, bygningsmaterialer og andre kostnader.

Derfor krever SV at Stortinget allerede nå forplikter seg til at det blir full kostnadskompensasjon til sommeren, og at kompensasjonen skal utbetales uavhengig om det blir enighet mellom partene om en avtale for 2023.

Det må bli to ulike spor i årets forhandlinger. En for kostnadskompensasjon, og et ordinært spor hvor tetting av inntektsgapet blir sentralt.

Vi krever også at strømordningen for landbruket må ta utgangspunkt i strømprisen som ligger til grunn for teknisk jordbruksavtale, i tillegg til at bonden må få umiddelbar likviditetshjelp til å anskaffe særlig gjødsel for å redde våronna og sikre norsk matproduksjon.

Det kommer et tidspunkt hvor bonden må ta sine valg for vekstsesongen. Derfor er det kritisk at landbruket får en forpliktelse fra Stortinget allerede nå for å gi den forutsigbarheten de trenger for å sikre våronna. I en tid med store globale utfordringer kan det vise seg å være livsviktig.