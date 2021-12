Vårens oppgjør er siste håp for å redde landbruket

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I desse dagar driver lokallaga i NB (Noregs Bondelag) og NBS (Norsk Bonde- og Småbrukarlag) å skal sende inn høringsuttalelser for kravet som skal kome til våren.

I tillegg skal dei andre landbruksorganisasjonane også sende inn sine forslag. Det desse faglaga bør vere klar over er at vårens oppgjør blir det viktigaste for norsk landbruk gjennom tidene.

Med høge prisar på straum, kunstgjødsel, diesel og truleg vil også kraftfôret auke, rentene vil gå opp og i tillegg skal norske storfebønder ha veterinær på besøk og få godkjent DVP (Dyrevelferdsprogram) utan å få dekt inn desse meirkostnadane.

Denne veka fekk vi også beskjed om at Tine skal sette ned mjølkeprisen med 8 øre frå nyttår. Med alle desse meirkostandane og med låg inntening frå før, kan ein undra, vil norsk landbruk ha jamnstilling? Svaret må bli ja, for konsekvensane er så høge.

Norsk landbruk har noko av verdas strengaste miljøkrav, reglar på dyreveldferd og krav om helse på dyr og planter. I tillegg blir det brukt forholdsvis lite antibiotika. Norske husdyr hentar mykje av foret sitt på beite og norsk garsandel er høg.

Vi veit at den største helserisikoen til menneskeheita er antibiotika resistens. Vi har ei naturkrise, der vi veit at insekta blir færre og færre. For ikkje mange år sidan var det 40.000 bønder som søkte om produksjonstilskot, i 2021 var 37.400.

I tillegg til at fleire av desse har lagt ned no i haust, kan vi undre oss, kor mange bønder skal vere igjen i 2025? 10.000 bønder?

For om ikkje kravet tar innover seg at norsk landbruk må jamnstillast med andre grupper, og varemottakarane ikkje vil auke prisen bonden får for sine varer, så blir Noreg utan bønder.

Ingen bonde vil jobbe 15 timers dag og sitte att med 200.000 kroner i overskot per talfesta årsverk. Dersom ikkje partane blir samde om å starte opptrapping med mål om jamnstilling, vil den friske sunne norske maten bli bytta ut med importkjøt.

Norsk korn vil forsvinne mot importert GMO-korn frå USA. Og Noreg vil stå igjen utan bønder, utan sjølvforsyning på mat. Med eit kulturlandskap som vil gro aldeles att, så vi mister turismen. Og 150.000 ansatte i mat- og leverandørindustrien vil stå utan jobb.

Mange bønder lurer på om det er noko vits å satse framover, og mange unge kvier seg for å ta over. Så norsk landbruk står på spel, og dersom ikkje organisasjonar og stat tar innover seg alvoret til våren og forhandlar fram ei opptrappingsplan med mål om jamnstilling, vil norske bønder legge ned og vi står att utan landbruk, med dei konsekvensane det får.