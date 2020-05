April har leika med tanken, men aldri gjort alvor av det. Nei, her er det mai som er vårmånaden - ein månad som nærast eksploderar i arbeid og høgtid samstundes.

Månaden som sprutar av livsglede - men samstundes kan vera vemodig sår. Minnet om dei som har vori, kjem sterkt når alt yrer av liv og vokster ikring ein. Kjærleiken blømer, medan sorg over kjærleikstap blir sårare. Det er ei paradoksal tid - der gleda over livet ikkje greier å døyve at det som gror, får liv av noko som måtte døy. Livsens sirkel vert ekstra tydeleg.

Så kjem snart 17. mai. Den blir ikkje som vanleg - men eg trur den blir vel so sterk som før. Samhald på avstand. Glede over eit styresett som fungerer - også i krisetid. Me vil minnast freden som har vart i 75 år - og heidre dei som slost for at me fekk det slik. Song og høgtid kvar for seg - men likevel i lag.

Tekstene me ber fram på nasjonaldagen går kanskje på autopilot etter kvart - men kanskje årets markering kan gjeva rom for å reflektere litt over kva me eigentleg syng om? Kva med å ta seg tid til å lesa diktet - gjerne høgt - for seg sjølv?

Eg har ein favorittsong for denne årstida. Den er skriven av namnebror og sambygding Aasmund Olavsson Vinje for nokså nøyaktig 160 år sidan. Han skildrar gleda over enno ein gong å få oppleva vårlivet, både i og utanfor åkeren. Og han skildrar det så vakkert, og så sakte at me rekk å oppleva det.

Vanlegvis syng me berre fyrste og siste verset - men tak deg god tid til å lesa alle fire. Særleg om du er i full sving med hastig våronn - her får du hjelp til "jordi å sjå som med lengtande barm å sukka i sengi".

Våren

Enno ein gong fekk eg vetren å sjå for våren å røma; heggen med tre, som der blomar var på, eg atter såg bløma. Enno ein gong fekk eg isen å sjå frå landet å fljota, snjoen å bråna og fossen i å, å fyssa og brjota. Graset det grøne eg enno ein gong fekk skoda med blomar: enno eg høyrde at vårfuglen song mot sol og mot sumar.

Enno ein gong den velsignad eg fekk at gauken eg høyrde, enno ein gong ut på åkren eg gjekk der plogen dei køyrde. Enno ein gong fekk eg skoda meg varm på lufti og engi; jordi å sjå som med lengtande barm å sukka i sengi, vårsky å leika der til og ifrå, og skybankar krulla, so ut av banken tok tora til slå og kralla og rulla.

Sågidren endå meg unntest å sjå på vårbakken dansa, fivreld å floksa og fjuka ifrå der blomar seg kransa. Alt dette vårliv eg atter fekk sjå som sidan eg miste. Men eg er tungsam og spyrja meg må: tru det er det siste? Lat det so vera: Eg mykje av vent i livet fekk njota. Meire eg fekk enn eg hadde fortent, og allting må trjota.

Ein gong eg sjølv i den vårlege eim som mettar mitt auga, ein gong eg der vil meg finna ein heim og symjande lauga. Alt det som våren i møte meg bar og blomen eg plukka, federnes ånder eg trudde det var som dansa og sukka. Derfor eg fann millom bjørker og bar i våren ei gåta; derfor det ljod i den fløyta eg skar, meg tyktest å gråta.

A. O. Vinje, Dølen den 3. juni 1860

Ordforklaringar:

skoda: å skue, å sjå

sågidren: av så, og giddra = leika opp og ned, som eit kast av frø over vårbakken.

fivreld: sommerfugl

eim: damp, også fuktig varm dunst, som vårluft

njota: nyta

trjota: ta slutt, tømast

ljod: lyd