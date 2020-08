Vår jordbrukspolitikk gir Pollestad vann i munnen

Geir Pollestad har brukt sommeren på å tenke ut: "Neeei, skulle vi prøvd å gjøre KrF til hovedmotstander i jordbrukspolitikken, eller noe?" Så han spør i Nationen 11. august: "Kva skjer med Kristeleg Folkeparti?" Pollestad er vel den eneste som lurer på det. Den eneste som ikke ser tydelig at for KrF har jordbrukspolitikken høyeste prioritet. KrF er bondens beste venn. Enten vi sitter på Stortinget og er nødvendig for å få flertall for jordbrukspolitikken, eller sitter i regjering, er KrF garantist for de mest jordbruksvennlige løsningene det er mulig å finne parlamentarisk grunnlag for.

Alle vet at den blåblå regjeringen utformet sin jordbrukspolitikk langt fra sine primærstandpunkter, fordi de måtte ha flertall med KrF. De visste – i motsetning til Pollestad – hvor vi står. Og de visste hvordan KrF kom til å trekke de endelige løsningene i retning en politikk som var god for jordbruket. Det er nok lenge siden han har lest jordbrukskapitlet i Granavolden-plattformen. Det er en jordbrukspolitikk som gir Pollestad vann i munnen. Det sikret KrF, i samarbeid med høyresiden i norsk politikk.

Alt dette VET selvsagt Pollestad. Så i frykt for å tape det landbrukspolitiske hegemoniet kjører han konflikt med KrF. I mangel av fiender å krangle med, kan man alltids utfordre en landbrukspolitisk venn. For å få oppmerksomhet. Oppslutningen om norsk matproduksjon og å bruke jordbruksarealene i hele landet er større enn på lenge. Mange ser behovet for å legge til rette for et mangfold av bruk og størrelser, og bruke utmarka. Og å øke planteproduksjonen hvor selvforsyningen er lav, og ta alle nødvendige miljø- og klimahensyn for å sikre langsiktig bærekraft.

Langvarige landbrukspolitiske ektefeller kan selvsagt krangle litt i avisen om enkeltheter i noen situasjoner. Men alle vet at likheten mellom de landbrukspolitiske prioriteringene og løsningene i SP og KrF gjennomgående er så store at en og annen krangel bare er forfriskende. Med skiftende flertall på Stortinget de siste 15 årene har SP og KrF spilt avgjørende roller i prioritering av jordbruk - for en tydelig og forutsigbar jordbrukspolitikk. Fra den rødeste regjering til den blåeste har KrF tatt ansvar for jordbruket, for bonden som selvstendig næringsdrivende og for matproduksjonen vår. Det er bra for jordbruket, for matsikkerheten, for distriktene - og dermed for det norske folk.

Og i sene kveldstimer, med gardinene trukket ned, har jeg mistenkt Pollestad for å være litt imponert og prise seg lykkelig - på jordbrukets vegne - for at KrF har tatt det ansvaret når Sp er uten innflytelse. Det skjer ikke noe galt med KrF, Pollestad. Men vi er mer opptatt av grundighet, realpolitikk og resultater enn av lettvint retorikk.