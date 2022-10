Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

16. oktober er Verdens matvaredag. Denne dagen har Norges Bygdekvinnelag valgt som vår dag i markeringen av Frivillighetens år 2022. Temaet vårt er «Sammen for bærekraftig matkunnskap».

Bærekraftig matkunnskap er bærekraftig forbruk og viktig i krisetid med knapphet på ressurser.

Husholdningenes plass i totalforsvaret ble omtalt i en kronikk i Aftenposten 29. september. Der skriver professor i sikkerhetsstudier, Gunhild Hoogensen Gjørv, oberstløytnant og forsker Jardar Gjørv, stipendiat Ørjan N. Karlsson, prosjektleder Marte Aasen og historiker Gjermund Forfang Rognved at «samtalen om totalforsvaret må starte ved middagsbordet».

Vi i Norges Bygdekvinnelag er hjertens enige.

I 2018 ga Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ut brosjyren «Du er en del av Norges beredskap». I den beskrev de hva husholdningene må ha på lager for å holde ut i tre døgn.

Siden har det kanskje ikke skjedd så mye. Beredskapslager i hjemmene er bra, men vi ønsker å slå et slag for betydningen av lokal matproduksjon, kunnskap om råvarer, forvaltning, konservering og å utnytte den maten vi har tilgang på.

Det er ikke nok med en samtale rundt bordet. Den må også handle om vårt forbruk, vår evne til å produsere, lagre og foredle maten på en klok måte. Det er også en del av beredskapen. Det må med andre ord handle om mer enn hva den enkelte husholdning har på eget lager og hvor lenge de private lagrene skal vare.

Under vår dag vil over hundre lokale bygdekvinnelag over hele landet dele praktisk kunnskap om mattradisjoner og bruk av lokale råvarer, med frivilligheten i Norge. Vi mener denne kunnskapen er nyttig for fremtiden. Den kan hjelpe oss til å lage mat som kan bidra til et mer bærekraftig forbruk og fremme lokal matproduksjon. God matkunnskap er relevant i en krisetid med knapphet på matressurser.

En tredel av maten som produseres i verden blir ikke spist, viser anslag fra FN. I Norge står husholdningene for halvparten av matsvinnet. Hver og en av oss kaster 40,3 kilo spiselig mat hvert eneste år.

Utviklingen må snus. Vi kan sammen gjøre det. Da må vi ta i bruk tidligere generasjoners kunnskap og erfaringer.

Å minimere matsvinn ved å utnytte lokale matressurser er sentralt i den tradisjonelle matkulturen. Ikke bare i den norske, men i de fleste kulturer. Her kan vi inspirere og lære av hverandre.

Med kunnskap om konservering av frukt, bær og grønnsaker kan vi forlenge lagringstiden for maten. Med konservering kan vi også glede oss over smaken av sommer hele året.

Kunnskap om bruk av ville vekster og artsmangfold i naturen kan gi oss et bredere utvalg av råvarer i matlaging.

Å bruke hele slaktedyret fra hode til hale er god ressursutnyttelse og inviterer til mange spennende oppskrifter fra hele verden.

I Norge dyrker vi ulike kornsorter. Korn har lang holdbarhet, og det er næringsrikt og billig. Bak ditt eget brød. Du kan også bytte ut pasta og ris med norsk bygg til middag eller i salaten.

For matbloggeren og kvinnen bak Instagramkontoen @food_passion, Jamilla El Haddaoui, er bruk av lokale råvarer og matrasjoner viktig.

– Når jeg lager mat, bruker jeg kunnskapen og teknikkene jeg lærte fra min bestemor. Det gir gode smaker og gode minner.

Med vår dag ønsker bygdekvinnene å skape oppmerksomhet om bærekraftig forbruk av mat og lokal matproduksjon. Det vil vi gjøre sammen med andre lag og foreninger lokalt. Vi vil ha mangfold, frivillighet og god matkultur.

Viktig kunnskap og solide ressurspersoner i våre mange lokalmiljøer kan gjøre en forskjell. Vi ønsker å løfte fram de lokale ressurspersonene. De kan være nøkkelpersoner i arbeidet med å sikre god beredskap for Norge.

Da gjør vi noe bra for oss selv, men også noe bra i solidaritet med verdens befolkning.