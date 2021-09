Vanskjøtsel må medføre forbud mot dyrehold

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

En av sakene gjelder en melkebonde som sluttet å stelle dyrene sine. Da tragedien ble oppdaget var flere av dyrene døde og andre så skadet at de umiddelbart måtte avlives av Mattilsynet. Bonden begrunner tragedien med at han fikk et fysisk og psykisk sammenbrudd. Han ble dømt til fengsel da dommerne mente han kunne sagt fra, men ikke gjorde det.

Jeg reagerer sterkt på at bonden ble gitt tillatelse til fortsatt å ha dyr. Det vitner om lite forståelse for dyrs lidelser. Jeg håper rettsvesenet i fremtiden vil frata bønder retten til å ha dyr i saker hvor bonden har vanskjøttet dyr og påført dem smertefull død.

Det er uforståelig hvor lett bønder gis «en ny sjanse» etter selv de mest alvorligste hendelser.

Uavhengig av årsak til hendelsen, strider det også mot rettsfølelsen at mennesker som har medvirket til at produksjonsdyr har blitt påført lidelser, skal få anskaffe nye husdyr igjen.

Dette handler også om troverdigheten til norsk landbruk i en tid hvor forbrukernes fokus på god dyrevelferd er økende.

Innlegget er skrevet til støtte for dyrene som har lidd i den omtalte og lignende saker, ikke for å dømme bonden.