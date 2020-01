Vanskeligheter i landbruket

«Vanskelighetene i landbruket i 1880-årene kom særlig klart til uttrykk på et møte i Landboforeningen holdt den 21. mars 1886.» Jeg følger med i Nationen hver dag og leser hvordan forholdene er for bøndene.

Jeg skal skrive om en oldefar som var odelsgutt, drog til sjøs og kom hjem og blei kjøpmann. Så jeg leser i Tjølling bygdebok i bind I, utgitt av Tjølling kommune i 1974. Jeg vil prøve å finne ut om det var forhold i landbruket som gjorde at oldefaren min ikke ville overta gården etter sin far. Jan W Krohn-Holm har skrevet om «Selveiere og selvstyre (Ca 1835- 1900)».

Det slår meg at resolusjonen som Landboforeningen i 1886 sendte til Stortinget nesten kunne ha vært sendt i dag:

«På Grund av vedvarende lave Priser paa alle Landmandens Produkter, foranlediget av den sterke Konkurranse udenfra, og paa Landbrugets trykkende Tilstand der truer med at blive skjebnesvanger, tillader vi os at anddrage om Indførseldtold på Fedevarer, herunder Kvæg, og tilsvarende lettelser for andre samfundsklasser i Toldnedsettelse for andre Nødvendighedsartikler som ikke produseres her i Landet.»

Videre skriver Krohn-Holm: «Resolusjonen fikk ingen virkning. Det ble fra statens side ikke ført noen næringspolitikk på vegne av bestemte grupper, og bondenæringen var stort sett henvist til seg selv. I 1880 -årene var det dessuten ganske andre ting som opptok Storting og almenhet på det politiske plan.»

Vi skriver 2020 og jeg synes at dagens bonde også får for lite for sine produkter. Landbrukspolitikk bør dessuten i langt høyere grad være noe som opptar Storting og almenhet enn det gjør i dag. Landbrukspolitikk er avgjørende viktig for oss alle – i 1886 som i 2020.