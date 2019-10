Vanskelig avveining om oppdyrking av myr

Det er gode argumenter for å gå imot oppdyrking av myr, blant annet at myr lagrer store mengder CO2, men det er også gode argumenter for å dyrke opp myrområder.

Oppdyrking av myr vil i en viss grad bidra negativt til klimaendringene, men det vil også kunne øke norsk sjølbergingsgrad når det gjelder mat. Bare ca. 3 prosent av Norges areal er landbruksjord, og vi har en sjølbergingsgrad på bare ca. 40 prosent. Vi er derfor i meget stor grad avhengig av import av mat.

Annonse

Det betyr bl.a. transport av mat over lange distanser. Det importeres også mye soya til bruk som fôr. Soyaen som importeres fra Brasil blir dyrket på ikke bærekraftige måter som bl.a. utpiner jorda. Deretter blir den transportert med lastebiler ca. 1000 kilometer til den øvre delen av Amazonas-elva.

Så blir den lastet over på lektere som transporterer den nedover elva, og så over på lastebiler igjen som så transporterer den til havna ved havet. Der blir den lastet over på båter som transporterer den til Norge. Her blir den så lastet over på lastebiler som så kjører den til Denofa i Fredrikstad der den blir bearbeidet, og så transportert ut til lokale Felleskjøp.

Det er ingen tvil om at både måten soyaen dyrkes på og den lange transporten bidrar negativt til klimaendringene. Har noen beregnet hvor mye av importen av mat og fôr som kan reduseres ved oppdyrking av myr, og det helhetlige bildet av klimapåvirkning ved å erstatte import av soya fra Brasil med det som kan dyrkes på nåværende myrområder?