Vanskelig å tenke seg en bedre kandidat

I Nationens lederartikkel 16/12 blir det hevdet at Jens Stoltenbergs kandidatur til stillingen som sentralbanksjef er dypt problematisk.

Dette foranlediger noen refleksjoner:

Den någjeldende sentralbankloven ble vedtatt så seint som i 2019. Loven har i § 2 – 3 bestemmelser om hvem som ikke kan velges til medlemmer av Norges Banks hovedstyre.

All den tid sentralbanksjefen vil være medlem - og leder - av hovedstyret, vil disse bestemmelsene også gjelde for vedkommende. Det framgår av lovens bestemmelser at personer som innehar ulike verv, eller posisjoner, ikke er valgbare.

Det gjelder blant annet stortingsrepresentanter, statsråder og politiske medarbeidere i departementene. På tilsvarende måte er heller ikke nærstående til disse (ektefeller, barn og så videre) valgbare. Loven har ingen bestemmelse som tilsier at personer som har hatt sentrale politiske verv tidligere, skal være forhindret.

Da Stortinget i sin tid vedtok loven, ønsket man tydeligvis ikke å utelukke personer som har hatt politiske verv, og som erfaringsmessig fortsatt kan ha tilknytning til «sitt politiske parti». Den problematiseringen som man nå opplever, er derfor noe uventet og etter min vurdering, også uforståelig.

I Nationens lederartikkel blir det lagt vekt på at sentralbanksjefen skal være partipolitisk uavhengig. Det er noe alle kan være enig i. Men de aller fleste, enten vedkommende har hatt politiske verv, eller ikke, vil ha et politisk grunnsyn.

Men det er ikke dermed sagt at vedkommende vil ivareta interessene til noe bestemt parti. Man må rett og slett forutsette at personer som gis et stort ansvar, eksempelvis som sentralbanksjef, opptrer uhildet. Her i landet har vi erfaring for at sentrale politikere, etter endt politisk virke, er blitt utnevnt til fylkesmenn.

Det kan selvfølgelig sies en del om den praksisen. Men jeg kjenner ikke til saker der det er blitt konkludert med at en fylkesmann med slik bakgrunn har opptrådt illojalt i forhold til de retningslinjene som er blitt gitt av den Regjeringen som til enhver tid styrer.

Når Nationen understreker at sentralbanksjefens råd ikke må avgjøres av hvem som sitter i regjering, så er det for så vidt riktig. Men utsagnet grenser ikke desto mindre mot det konspiratoriske.

Det er ellers verdt å merke seg at Sentralbankens råd og avgjørelser (blant annet i pengepolitikken) ikke er noe «one man show» i regi av sentralbanksjefen. Benken har et embetsverk som forestår omfattende saksutredning. Banken har videre en komite for pengepolitikk foruten at Norges Bank har et hovedstyre som oppnevnes av Kongen i Statsråd. De råd og avgjørelser som kommer fra den kanten, vil normalt framkomme etter en solid og omfattende saksbehandling.

Den sentralbanksjefen som skal overta neste år bør naturligvis ha en solid faglig bakgrunn, samt evne til å lede en så vidt stor organisasjon som sentralbanken representerer. Det kan ellers ikke utelukkes at det også i framtiden vil oppstå kriser i banker, eller i andre finansielle institusjoner. Det må derfor forutsettes at den som utnevnes har evner til å mestre krisehåndtering, gjerne kriser av komplisert art.

Norges Bank forvalter videre ett av verdens største pensjonsfond (muligens det største). Erfaring fra internasjonalt arbeid, og kjennskap til hvordan den internasjonale finansverden fungerer, vil neppe være noen ulempe. Dersom man er enig i at de egenskapene som er nevnt ovenfor er vesentlige, er det vanskelig å tenke seg en kandidat som skulle være bedre stillet enn Stoltenberg.

Det er mye som er leit og problematisk i denne verden. Stoltenbergs kandidatur er imidlertid ikke av en slik art!