Det er jo selvsagt ikke dagens sittende regjering som har alene ansvaret for den situasjonen vi har nå.

Situasjonen er jo et resultat av en ønsket politisk kurs for kraftbransjen gjennom nå 30 år. At vi da kolliderer med en tilrettelagt kraftkrise i Europa, får vi jo slike utslag. Det at vi nå med de siste to kablene har fått muligheten til å styre mye mer av når kraftbransjen kan selge strømmen til Europa, gjør jo at bransjen prøver å treffe de høyeste toppene hele tiden.

Derfor får vi våre høye priser i Norge, siden verden er laget sånn at når markedet styrer, vil prisene på hver side av kablene utjevne seg på sikt. Det vet nok de fleste som har og har hatt kompetansen for konsekvensene rundt tilretteleggingen av disse kablene.

Jeg er ganske sikker på at det vi opplever med strømprisene ikke bare blir en kortvarig periode. Jeg tror dette dessverre bare er starten på en rekke utfordringer vi kan få i hele det norske samfunnet mange år fremover, hvis vi ikke skjønner rekkevidden av de utfordringene dette medfører.

Har vi virkelig råd til i dønningene fra pandemien, at alle bedrifter, gartnerier, gårder og forbrukere, skal stå i nok en tøff utfordring som effekten av langvarige høye strømpriser kan forårsake.

Tror vi at det var tilfeldig at vi alle måtte ha nye strømmålere, siden prisene settes per time på børsene. Tror vi det er tilfeldig at vi ‘må’ ha den nye nettleie-ordningen?

Hele det norske samfunnet er jo tuftet på tilgang til nok energi og til lave energipriser. Jeg tror at dersom man tar en titt på alle de kraftavhengige virksomhetene som har blitt startet rundt om i hele Norge gjennom de siste 120 årene, så hadde nok svært få av dem vært startet uten denne historiske tilgangen på energi.

Uten tilgangen på nok og rimelig energi, hadde nok bosetningsmønsteret og velferdstilbudet i Norge vært noe helt annet. Usikker på hvordan Fastlands-Norge skulle klart å være den store leverandørindustrien den har vært til offshore næringen, uten energitilgangen.

Vannkraft tilhørte fram til 1991 det norske folk, men nå tilhører den markedskreftene. Ja, vi som nasjon, staten, fylker, kommuner og kraftselskaper, tjener jo rått på denne utviklingen, men til hvilken pris, på sikt.

Nå ser det dessverre ut til at den kortsiktige grådigheten overtatt styringen, i stedet for tanken de som bygde landet hadde, når de tok kontroll over kraften for over 110 år siden. Hvor hadde Norge vært uten det tiltaket?

Jeg kjenner at jeg føler en sterk uro over det som nå skjer, og særlig når jeg kan lese hos Statnett: Analyserapport: Kabler til Tyskland og Storbritannia – analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad fra 2013!

Her ligger alle risikovurderingene og modellene for å beregne hvor flott det blir for Norge å satse på disse to store kablene. For de av våre politikere som har satset på og godkjent byggingen av disse kablene, så skulle jeg ønske at dere faktisk hadde lest alt det så står her.

Av de av dere som ikke hadde tid til å lese alt, skulle jeg ønske dere i alle fall forsto hva som faktisk står her. Det eneste jeg kan huske å ha hørt i debatten rundt disse kablene fra de ledende politikerne fra styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre, samt Olje- og energi ministrene, og er at dette er så veldig bra for Norge.

Det vil bare gi maks 3–4 øre i økte priser på kort sikt. Noen glemte å lese forutsetningene for en slik lav prisøkning.

Jeg tror nok norske myndigheter med styringspartienes fulle godkjennelse, og med god hjelp av Statnett, NVE og resten av kraftmarkedet, har satt de norske politikerne som ønsker å få til varige tilrettelegginger av energitilgang til forutsigbare lave priser, er satt i sjakk.

De har få alternativer for å unngå sjakk matt. Jeg tror selv Magnus Carlsen skal slite med å unngå sjakk matt her.