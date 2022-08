Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Regjeringens politikk knyttet til priser på elkraft i prisområder i sørøst, sør og sørvest (NO1, NO2 og NO3) er under press. Priser styrt av markedet (eksport) har nådd uforutsette høyder. Utlandets høye betalingsvilje for norsk elektrisk kraft påvirker prisutviklingen innenlands. Dette påvirker også en hensiktsmessig forvaltning av landets kraftproduksjon.

I prisområdene NO3 og NO4 er prisene mer normale for årstiden på grunn av mangelfull overføringskapasitet til prisområdene i sør, og til naboland i øst.

Regjeringen synes å søke løsninger som kan redusere kostnadene for elektrisitet i det innenlandske markedet. Statlig økonomisk støtte som kompensasjon til både den private sektoren og til næringslivet overfører kostnader fra energikundene over på fellesskapet, hvilket neppe er av nytte for samfunnet som helhet.

Tapping av vannmagasin styrt av markedets etterspørsel til høye priser er ikke tjenlig for samfunnet. Ved stor etterspørsel til høy pris vil vannmagasinene tømmes, slik vi har sett eksempler på skjer på Øst- og Sørvestlandet dette året.

Tapping av det enkelte magasin må baseres på vannhusholdning, ikke av markedets prissetting. Den løpende tapping må ikke være høyere enn at det at den gir tilstrekkelig restvann i magasinet fram til neste fyllings-/snøsmeltingsperiode.

Regjeringen søker etter løsninger som kan håndtere problemet både på kort og på lang sikt. Det første den da bør gjøre er å avgjøre om elektrisitet levert til samfunnet er en vare eller infrastruktur, på linje med f.eks. vannforsyning og veier.

Elektrisk kraft ble i begynnelsen av 1990-årene en handelsvare i et åpent nordisk marked. Med økt transportkapasitet, etter hvert også til et europeisk marked, ble produksjonen av vannkraft i kraftverk styrt av markedets prissetting. Nasjonal forvaltning av kraftressursene ble erstattet av maksimal økonomisk avkastning for den enkelte kraftverkseier.

Valget, vare eller infrastruktur, blir avgjørende for hvilken løsning en kan velge for å ta styring med forvaltningen av vannressursene, og prisdanning på elektrisitet. Ifølge utsagn fra Arbeiderpartiet ligger norsk energipolitikk "fast, med full nasjonal råderett over energiressursene."

Beslutter en at elektrisitet er infrastruktur, slik det var før 1990, så ligger løsningen i å få styring med vannhusholdningen. Dette er relativt enkelt, da alle produsenter av kraft fra vannmagasin ukentlig over året har innberettet restinnholdet i magasinene til NVE. Ut fra disse data kan en utarbeide medianer for restinnhold i magasinene hos hvert enkelt kraftverk.

Dersom det er politisk vilje kan myndighetene utarbeide en forskrift om krav om restinnhold av vann i magasin(ene) hos hvert kraftverk ved utgangen av hver uke i tappesesongen.

Produsentene må til enhver tid i tappesesongen ha tilstrekkelig restinnhold i sine magasiner til å opprettholde forsyningssikkerhet og prisstabilitet, og også unngå rasjonering.

Samtidig må myndighetene sørge for fortsatt konsesjonsbehandling av både vann- og vindkraft til dekning av voksende etterspørsel. Her må også konsekvenser av å ikke gi konsesjon til utbygging tillegges stor vekt. Dagens situasjon i elkraftmarkedet er en påminnelse om hvor viktig dette er.