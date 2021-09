Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er færre bønder og de har det stadig travlere. Landbrukets organisasjoner ønsker å benytte egne medlemmer som styremedlemmer, men det blir stadig mer krevende.

Valgkomiteene utfordres til å tenke langsiktig. Mange sentrale tillitsvalgte har begynt lokalt i lokale organisasjoner som bondelag, raselag, produsentlag, kretslag, eller skolekorps.

Tidligere hadde vi flere nivåer av styrer, mens de tillitsvalgte nå må gå fra lokalt og helt til sentralt uten noe mellomstadie. Dette kan virke skremmende på noen kandidater, men også motiverende på andre.

En lokal valgkomité kan derfor, uten å være helt klar over det, møte en kommende profilert topptillitsvalgt. De bør faktisk arbeide som om det er det de er på jakt etter. Den tiden vi lever i nå krever personer som evner å se endringer, forventninger og muligheter raskt. Vi må lete utover egen omgangskrets, vi må lete utover venners venner. Vi må lete blant utadvendte og aktive, men også blant kunnskapsrike stille personer.

Dessverre har vi en tendens til å velge de som reiser seg og viser engasjement i et møte.

Vi skal velge de også, men vi må også velge de som sitter stille og funderer på hvordan vi kan endre retning når vi ser at det er nødvendig.

Vi må også tåle de som er irriterende uenig og de som bobler over av ideer. Finner vi plass til de litt annerledes i styrene våre, kan de bli en ressurs for nytenking. De gode verdiskapende diskusjoner kommer gjerne der det tenkes litt ulikt.

Valgkomiteen bør stille krav til det lokale styret om å sikre god struktur og effektive styremøter, som gir en verdi til medlemmene. For å få inn en ressurssterk person lokalt så må det fungere bra lokalt. Travle mennesker bruker ikke tid på ting som ikke gir mening, eller diskusjoner uten fremdrift.

Å gjøre et godt valgkomitéarbeid betyr å bruke tid på hva som er valgkomiteens oppgave, den er nemlig større enn man tror

Å kartlegge fremtidens kompetansebehov for tillitsvalgte er et godt grunnlag for en valgkomité. Bruk også hverandre godt slik at fremtidsbildet blir så klart som mulig. Da er det lettere å argumentere ved innsalg til personer som skal inn av styret og hvorfor noen må gå ut av styret.

Da er det lettere å lete etter kandidater, motivere kandidater og få aktuelle kandidater til å stille til valg. Ta godt vare på de som sier nei, de som ikke har tid nå. Disse kan veldig gjerne få tid neste år, eller året etter.

Ikke gi opp og ta første og beste. Er du med i en valgkomité har du mulighet for å påvirke til endring.

Lykke til.