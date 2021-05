Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I disse dager er Fagforbundet, sammen med sentrale helseaktører, i gang med å revidere Nasjonale retningslinjer for fødselsomsorg i Norge.

Som Fagforbundets representant og jordmor med lang erfaring fra fødestue og hjemmefødsel har jeg gjort meg noen tanker om hvordan min erfaring og kunnskap skiller seg ut fra det som fremmes som viktige prinsipper i fødselsomsorgen ellers.

Som helsearbeidere er vi ofte opptatt av risiko og seleksjonskriterier og glemmer lett å se på kvinnens egne ressurser og ønsker når hun skal føde barn. Vi har lett for å glemme at vi nasjonalt har et overordnet mål om at fødsels- og barselsomsorgen skal være differensiert og desentralisert og at vi skal jobbe for at flest mulig kvinner føder uten større inngrep.

Det betyr at friske kvinner med en forventet normal fødsel, skal gis mulighet til å velge å føde på normalenheter med lite inngripen i fødselsprosessen, eller på fødestue og hjemme.

I praksis ser vi at dette ikke fungere etter intensjonen.

Mange jordmødre mangler tid til å gi individuell omsorg og støtte til kvinner som ønsker seg en normalfødsel ved de store fødeenhetene.

Jordmorarbeidet er krevende når man har ansvar for flere fødende på samme tid. Jordmors arbeid med fødekvinnen er en "en til en"-omsorg som krever konsentrasjon og tilstedeværelse.

Jeg mener mange kvinner blir utsatt for unødvendige inngrep under fødselen som følge av jordmorens tidspress og generell risikotenkning.

Jordmødrene utfordres daglig ved at små fødeavdelinger og fødestuer blir lagt ned til tross for løfte om at det motsatte fra helsemyndighetene. Dette gjør at arbeidsplasser med tid til gode omsorgsfulle og fleksible ordninger blir borte.

Som følge av denne sentraliseringen får fødekvinnene lengre reisevei til fødeavdelingene. Den lovpålagte følgetjenesten blir ikke godt nok organisert fra helseforetakene og flere barn blir født uplanlagt utenfor sykehus med de helseutfordringer dette medfører.

Det er vanskelig å rekruttere nye jordmødre til stillinger i distriktene i Norge. Vi vet at mange eldre jordmødre velger å forbli i arbeid i hjemkommunen til tross for dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Ofte fordi de kjenner kvinnene og deres familie og ikke har samvittighet til å overlate fødekvinnene til seg selv.

Jordmødrene i disse stillingene har en erfaringskunnskap i praktisk jordmorhåndverk som vi trenger å videreformidle til kommende generasjoner av jordmødre.

Jordmødre som jobber med hjemmefødsel, opplever stor etterspørsel etter fødselshjelp hjemme i disse dager.

Samtidig ønsker mange av disse å avslutte praksisen av aldersmessige eller andre personlige grunner.

Det viser seg også at det er liten interesse for å drive privat praksis hos yngre jordmødre. Mange kvinner opplever at de ikke har noen reell mulighet til å føde planlagt hjemme.

Noen få, men en økende andel kvinner velger derfor å føde uten kvalifisert helsepersonell til stede. Som jordmor er det frustrerende å være vitne til denne utviklingen.

Vi vet at uassistert fødsel vil kunne få dramatiske følger for mor og barn i gitte situasjoner.

Fremover vil den store mangelen på hjemmejordmødre gjøre at fødeomsorgen til kvinner med et ønske om hjemmefødsel må organiseres på en annen måte.

Til slutt ønsker jeg å sitere en kommende mamma i hennes begrunnelse for valget av å planlegge en fødsel hjemme:

«Jeg vil være hjemme hos min egne, ha hele flokken rund meg når ungen har kommet! Og jeg kjenner jordmora, jeg vet at hun blir hos meg til barnet er ute.»