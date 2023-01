Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg har den siste tiden lagt merke til at Sylvi Listhaug (Frp) og Anna Molberg (H) har uttalt seg rundt strømpriser og permitteringer, og hvor nøye dette henger sammen.

En del av det de kommer med overrasker meg, og jeg hadde faktisk forventet bedre kvalitet på utspillene som kommer fra to stortingsrepresentanter.

Derimot er jeg enig med dem om at næringslivet er viktig, at strømprisene må ned permanent, og ikke minst at de som blir permittert fra jobben sin dessverre går inn i en vanskelig hverdag med uttrygghet og usikkerhet.

Når det gjelder strømprisen har «min» regjering vært alt for treg til å ta fatt i denne utfordringen, og må nå komme på banen raskt med en løsning.

Men er det kun strømprisen som har skylden i permitteringer?

Strømpris er naturligvis en del av det, men de som produserer varer må også få solgt produktene sine ut i markedet. Det er ikke like enkelt lenger.

Flere av bedriftene peker på at etterspørselsvekst etter deres produkter har blitt mindre.

For Jiffy som eksporterer 95 prosent av produksjonen sin til utlandet, vises det blant annet til at høyere energipriser i Europa påvirket etterspørselen etter deres produkter.

Moelven har sviktende etterspørsel etter sine byggmoduler, Brovold har færre kunder innom butikken enn tidligere, og mange andre er i samme situasjon.

Disse tingene kommenteres overhodet ikke fra disse to stortingspolitikerne, men de bruker heller tiden sin på å kritisere sittende regjering.

Jeg gir de herved følgende utfordring:

Hvilke løsning har dere på å få senket energiprisene i Europa, slik at Jiffy sine kunder i utlandet øker etterspørselen etter deres produkter?

Hvilke løsning har dere for å øke etterspørselen etter byggmoduler, kjøttvarer og andre varer som etterspørres i mindre grad nå enn før?

Hadde det bare vært så enkelt at strømprisen hadde løst disse utfordringene, men det som produseres kan ikke bare stå på lager, det må også omsettes i markedet.

Er det for mye å forvente at to stortingspolitikere tar dette med i sine betraktninger rundt de utfordringene som næringslivet nå står overfor?

Jeg tror alle partier på Stortinget i større eller mindre grad har stemt for vedtak som gjør at vi har havnet i den utfordrende situasjonene vi når står overfor når det gjelder strømpriser.

Da må man vel kunne forvente at politikere på tvers av partigrenser setter seg ned for å finne en varig løsning, istedet for å skyve skylden over på andre?

Avslutningsvis vil jeg anbefale Listhaug og Molberg å ta en handletur innom Brovold for å fylle opp matlagrene sine, slik at de kan servere noe annet en valgflesk og snevre oppskrifter.