Valget må ikke stå mellom klima og matsikkerhet

Det er helt sant at vi må slutte å forvirre de norske forbrukerne. Derfor er det på tide å nyansere debatten om klima og kjøtt. Jordbruket har blitt en syndebukk, og kutt der har blitt et lett svar på en kompleks klimakrise. Kjøtt er ikke nødvendigvis det mest klimavennlige i seg selv, om man isolert setter det opp mot et plantebasert kosthold.

Det mange glemmer, og som bidrar til å skape unødvendig forvirring, er at det finnes mange andre relevante hensyn.

La det være helt klart: Mange av oss kan med fordel redusere kjøttkonsumet litt. Det samme gjelder for levemåten vår for øvrig. Vi nordmenn forbruker generelt for mye, vi spiser for mye, kaster for mye, reiser for mye og handler for mye. Hver og én av oss kan tilpasse livsstilen vår til å bli mer klimavennlig. Vi kan redusere utslipp fra avfall om vi kaster litt mindre, redusere utslipp fra transport om vi reiser litt mindre og redusere utslipp fra produksjon om vi kjøper litt mindre. Det gjelder å kutte utslipp på alle områder, og legge til rette for at folk kan velge klimavennlig i hverdagen.

Det er høyst relevant for klimaet å tenke over hva man spiser, men det er feil å tro at biologiske utslipp fra husdyr er den viktigste utslippskilden. Både olje og gass, transport og industri har hver for seg tre-fire ganger så høye utslipp som landbruket, og det er de fossile utslippene som har ført oss hit vi er i dag. De biologiske prosessene var der før de fossile utslippene, og de vil være der lenge etter. Framfor å redusere mengden mat vi produserer, må vi redusere fossile utslipp fra landbruket og sikre at maten blir produsert på en mer klimavennlig måte.

Å sikre matforsyningen i et land er en grunnleggende nødvendighet, et sikkerhetsspørsmål, en menneskerett og et av FNs bærekraftsmål. Framtidas landbruk vil derfor være avhengig av at vi både tenker nytt, bærekraftig og klimavennlig, men også ut i fra landets forutsetninger.

I Norge er kun 3 prosent av landarealene dyrka, og kun 1 prosent er mulig å dyrke menneskemat på. Samtidig er 95 prosent av de totale landområdene våre utmark, og rundt halvparten av dette er egnet for beitebruk. Altså har Norge gode forutsetninger for å produsere kjøtt, mens forutsetningene for å produsere korn, poteter og grønnsaker er mer begrenset.

I kampen mot klimaendringene vil vi være avhengig av at alle sektorer bidrar, og landbruket kan ikke være et unntak. Vi må finne løsninger for å kutte utslipp fra alle områder. I landbruket burde ikke spørsmålet være om vi skal produsere kjøtt i Norge, men hvordan vi kan produsere mest mulig mat på en mest mulig klimavennlig og bærekraftig måte.

Med en økende verdensbefolkning og klimaendringer som gjør det vanskeligere å drive jordbruk mange steder, har vi en plikt til å produsere mat, både overfor vår egen befolkning og resten av verden. Kjøtt kan ikke være hovedfienden i en verden som trenger mer mat. Matsikkerheten må være det siste vi kutter i.