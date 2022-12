Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er mange år med dårlig lønnsomhet og stor risiko for hvordan fremtiden blir som har gjort dette. Historisk lav arbeidsledighet har også innvirkning for det er enkelt å få seg en bedre betalt jobb. Mitt gårdsbruk er resultatet av høy arbeidsledighet og vart stimulert til bureisingsbruk i sin tid, en tid vi bygget opp landet vårt.

Det som blir skylden til Borch og 169 andre stortingsrepresentanter, er alle som kommer til å legge ned dem neste fem-ti årene, grunnlaget for det legger dere nå.

Jeg som har båsfjøs og får yrkesforbud om 12 år har ingen valg, vi må gjøre noen drastiske endringer. Hadde jeg vært pensjonist innen en 12-års-periode har valget vært enkelt. Det er bare å kutte ut vedlikehold og investeringer, så klarer man seg på ett vis frem til man blir minstepensjonist og får solgt buskap og utstyr til å komme opp på normal pensjon i et par år.

Du vet helt sikkert statistikken på alderen til disse brukene og med snittalder i landbruket på over 50 år, er det enkelt å se det store bildet. Jeg personlig blir ikke pensjonist før 2034 så jeg må ta ett annet valg og det valget skal tas i din stortingsperiode, Borch.

Annonse

Da er det noen viktige spørsmål man bør stille seg, kan man brødfø familien på dagnes inntekt? Hvis ja, klarer man det samme med en investering på 4-10 millioner? Hvis ja, da klarer vi å opprettholde gårdsbruk av alle størrelser og produksjoner i vårt langstrakte land, akkurat som Hurdalsplattformen sier.

Er svaret nei på om man klarer å brødfø familien må man ta andre vurderinger. Øker inntektene med ombygging til løsdrift? Minker noen av kostnadene til daglig drift og gjeld? Svaret er nok nei for dem fleste her. Har man da egentlig noe valg Sandra?

Har man vært solidarisk og tenkt på landet i sin helhet ville det beste ha vært og solgt gårdsbruket til noen som ser potensialet og ikke har økonomi som drivkraft. Skal jeg kjøpe meg et tilsvarende hus og hytte/seterhus på det åpne markedet vil summen her bli langt over hva jeg både klarer og staten gir meg lov til å selge gården min for.

Hvor mye skal jeg tape på at Norge sikrer sin egen matproduksjon? Er det egentlig mitt ansvar? Dem aller fleste velger å legge ned og bruke det som en boplass, det fungerer bra i et par generasjoner før distriktene vil se det problemet, jeg mener fortatt at det er Stortinget sitt ansvar.

Tetting av inntektsgap og framtidstro er det eneste som gjør att neste generasjoner vil ta over.