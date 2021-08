Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det samme Ap som har hjulpet regjeringen de siste åtte år med diverse sentraliseringsreformer. Har de ikke sett utfordringene før nå, like før valget?!

Nå bør vi ALLE tenke nøye gjennom hvilken stemmeseddel vi vil bruke, vi bør bruke våre krefter på å skille mellom valgflesk og villet politikk.

Tenk gjennom hvem har sagt hva de siste fire årene? Og hvem har sagt det de nå sier bare de siste månedene, nå når valget nærmer seg? Og hva står i programmene? Det er spørsmålene man bør stille seg før man bestemmer seg for hvilken stemmeseddel som skal i urna.

Senterpartiet har hele veien sagt at distriktene og verdiskapningen som foregår der skal ivaretas og styrkes. Vi må beholde Norge slik vi kjenner det med små forskjeller blant folk. Vi må ikke selge landet, men sikre norsk eierskap i våre strategisk viktige bedrifter, ikke gi fra oss selvråderetten, våre ressurser og konkurransefortrinn.

Helt konkret vil jeg nevne:

- Senterpartiet har hele veien vært krystallklare på at man ikke skal slå sammen kommuner og fylker mot folket vilje. Og er det folkets vilje så skal tvangssammenslåtte kommuner og fylker gjenopprettes.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at offentlige tjenester skal finnes der folk bor, du skal f.eks. slippe å kjøre milevis for å få ordnet deg et pass eller et ID-nummer.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at føde og akutt-tilbud skal være proporsjonalt med befolkningstettheten, færrest mulig skal være nødt til å reise langt for å føde eller få nødvendig akuttilbud.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at flystasjonen på Andøya må opprettholdes.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at høyskoletilbudet på Nesna må ivaretas.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på foretaksmodellen innenfor helse må fjernes, helsesektoren skal styres av de folkevalgte, ikke av oppnevnte styrer, i «lukkede rom».

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at veinettet ute i distriktene, der den største verdiskapningen foregår, må prioriteres.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at rimelige priser på kortbanenettet er avgjørende for verdiskapning og bolyst i distriktene, noe hele landet tjener på.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at nye næringer ikke skal fortrenge de etablerte.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at EØS-direktiver ikke skal stå i veien for ønsket distriktspolitikk i Norge.

- Senterpartiet har hele veien vært tydelige på, som det eneste av «de store partiene», at fisken først og fremst skal skape verdier for folk og fiskevær langs kysten.

Vi har «bare» programfestet at trålstigen «i all hovedsak» skal ligge fast. Men «i all hovedsak» betyr et stort skritt bort fra at den er hugget i stein. Det gir oss mulighet til å gjeninnføre leveringsforpliktelsene i henhold til det som var intensjonen, at den havgående flåte skal være et supplement til kystflåten og trålerne skal bidra til å skape helårige arbeidsplasser langs kysten.

Vi merker oss at våre politiske konkurrenter og motstandere karakteriserer oss hardere og hardere jo mer vi nærmer oss valgdatoen 13. september. Det får vi som parti leve med. Vi vil bare at Norges befolkning skal leve gode liv i det landet vi alle er så glade i.