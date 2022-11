Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Noe av det første som jeg er forundret over er hvor fraværende Venstre har vært i saken. Da de fikk trumfet igjennom yrkesforbudet mot oppdrett av pelsdyr så hadde jeg forventet at Venstre hadde vært så seriøse at de også hadde medvirket til at de skadelidte hadde fått en anstendig erstatning og det i løpet av kort tid.

Jeg sitter med en følelse av at Venstre sammen med de andre aktørene som jobbet i denne saken har som mål å sørge for at de skadelidte får så liten erstatning som mulig og i tillegg at saken blir dratt så langt ut i tid at belastningen blir størst mulig.

Når Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet sammen igjen klarer å dra denne saken ut i tid så sitter jeg med en følelse av at det er krefter i disse kontorene som trenerer og sørger for at saken drar ut i tid.

Hva er hensikten med å bruke så lang tid i en sak som har store konsekvenser for mange. Tenk på hvor mange familier som er direkte berørt av denne saken, i tillegg så er det mange som hadde sekundære oppgaver i forbindelse med pelsdyroppdrett, tenk på de som produserte fôr, transporterte fôr, leverte utstyr og hadde service i ulike sammenhenger.

Tenker de som sitter trygt på kontorene sine i landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet på de familiene som har lagt ned virksomheten, men som fortsatt har store lån, som har utstyr, materiell og bygningsmasse som står på vent i påvente av taksering.

De fleste vet at bygg og gjenstander som ikke er i bruk forfaller om det ikke blir gjort nødvendig vedlikehold, men hvem ønsker å utføre vedlikehold på bygninger som skal rives?

Det snakkes om dyrevelferd og det får store overskrifter, men hva med litt menneskevelferd? I denne saken virker det som om Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet ikke bryr seg om de mange familiene og enkeltpersonene som må leve med denne usikkerheten. De bryr seg rett og slett ikke om noe annet i denne saken enn å spare penger, koste hva det koste vil.

Det er en stor skam å oppleve at det offentlige kan bruke så lang tid på å trenere en sak, jeg hadde forventet mye mer kompetanse i denne saken. I Danmark ble det også gjort en feil i forbindelse med pelsdyr, men der tok minsteren ansvar og gikk av.

I Norge burde byråkratiet tatt ansvar og gått. Det har rett og slett ikke vært en verdig behandling av pelsdyrbøndene i denne saken.

Det bør snarest jobbes frem en raust og godt tilbud til de involverte i denne saken og så bør man som en kompensasjon for dårlig saksbehandling, tort og svie legge på 1-2 millioner.

Om noen lurer så har jeg ikke pelsdyr, men bor i Distrikts-Norge og registrerer at det blir færre og færre som driver med landbruk, til stor bekymring. Denne saken viser at det ikke blir enklere i fremtiden.