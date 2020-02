Utvikling og bruk av våre kulturhistoriske landskap

KULA, som står for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, er et prosjekt som Riksantikvaren gjennomfører på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet. Prosjektet har blitt omtalt i det siste, særlig i forbindelse med landskap i Setesdal i Agder.

Det kan være på sin plass å rette opp i noen misforståelser om hva KULA er og ikke er.

Les også: Staten umyndiggjør grunneierne

I samarbeid med fylkeskommunene eller Sametinget velger Riksantikvaren ut landskap som er særlig verdifulle på et nasjonalt plan. Utvelgelsen skjer i dialog med de enkelte kommunene. Landskapene som velges ut skal vise mangfoldet i landets historie.

Landskapene forteller om århundrer med drift og endringer. Disse landskapene har alltid vært i endring. Det er viktig at KULA-landskapene fortsatt er i bruk og at jorda og skogen drives videre. Ingen ønsker stillstand. Fortsatt drift kan i mange tilfeller være avgjørende for å ta vare på landskapsverdiene.

Les også: Kulturtradisjon har blitt verdensarv

Annonse

At et landskap kommer inn på lista over KULA-områder, innebærer ikke et vernevedtak. Men når et område står på lista, er det et signal om at området har store verdier som bør tas vare på for framtida. Når nye større tiltak skal planlegges, må kvalitetene til disse områdene tas med i betraktningen.

Når nye hovedveier skal bygges, vindmøller reises eller kraftlinjer føres fram, er det viktig at man har kartlagt de viktigste kulturlandskapene slik at disse ikke ødelegges av slike store utbygginger.

Hvordan man tar vare på verdiene vil variere med hvilken type landskap det er. En KULA-status skal ikke stoppe utviklingen, men bidra til en god utvikling som ivaretar verdiene.

Det er også viktig i forbindelse med byggeaktivitet å være varsom i KULA-landskapene. Kulturminneforvaltningen vil selvsagt ikke motsette seg at nye bygninger reises, eksempelvis store nye fellesfjøs, men i KULA-områdene er det spesielt viktig at slike bygninger både plasseres på riktig sted og utformes på en god måte.

Landskapene i Setesdal viser ulike sider ved en langvarig jordbrukskultur; den spesielle bygningskulturen, strukturene av innmark og utmark, ferdselsårer mot heiene og store gravfelt som viser til tidligere maktforhold.

Her ser vi en kontinuitet som har gitt et særpreg og som fortsatt holdes i hevd og videreføres gjennom aktiv jordbruksdrift. Det er kulturminneforvaltningens ønske å trekke fram disse spesielle verdiene og bidra til at de ikke forringes.

KULA-arbeidet skal resultere i en landsomfattende oversikt over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse. I flere fylker er KULA-arbeidet allerede avsluttet, mens det i andre fylker er i startfasen.

Riksantikvaren synes det er positivt at vi får gode diskusjoner om våre kulturhistoriske landskap og hvordan vi best tar vare på disse. Enda bedre er det når lokalsamfunn og eiere engasjerer seg i debatten og gir oss innspill til aktuelle KULA-områder og diskuterer høringsforslag for de enkelte fylkene.