I sitt innlegg i Nationen 14. april, kritiserer klima- og miljøminister Rotevatn (V) forslaget om en plastavgift, som et flertall på Stortinget vedtok ved behandlingen av klimameldingen.

Dette vedtaket innebærer at en avgift vil komme tidlig i verdikjeden, for når eksempel plastemballasje settes på markedet - ikke når plasten forbrennes.

Rotevatn er bekymret for at vedtaket vil bety at hvert produkt må få sin egen avgift, slik vi har for plastposer. Men det er heldigvis lettere enn som så. Rotevatn trenger ikke å gå lengre enn til sin egen fagetat, Miljødirektoratet, som i disse dager foreslår å innføre et emballasjeregister. Dette må alle som setter mer enn et tonn plast på markedet bli en del av. Slik kan hver bedrift faktureres for mengden fossil plast de setter på markedet.

Registeret omfatter foreløpig ikke all plast, men det kan Rotevatn selv gjøre noe med.

Regjeringens avgift på sluttbehandling av avfall vil kun treffe forbrenningsanleggene. Verken produsenter som velger fossilt råstoff i for eksempel emballasje, eller bedrifter og kommuner som leverer fra seg usortert avfall med mye plast, blir berørt av avgiften. Altfor lite plastavfall resirkuleres i dag. Det løses ikke ved å legge avgiften på forbrenningen av avfallet.

I tillegg vil en slik avgift på sluttforbrenning trolig gi økt eksport av avfall til Sverige, hvor de samlede rammebetingelsene gjør det mer lønnsomt enn i Norge.

Det er produsentene som velger om de skal bruke fossilt eller resirkulert og fornybart råstoff, og som dermed avgjør hvor store utslipp produktet vil ha gjennom sin levetid. Ved å legge avgiften tidligere i verdikjeden, treffer den det fossile brenselet i produktet. Akkurat på samme måte som det ikke er eksosrøret på bilen som avgiftbelegges, men det fossile drivstoffet som puttes på tanken.

I regjeringens forslag var avgiften satt til 82 kr per kilo avfall, uavhengig av om det var fossilt eller fornybart. En slik forbrenningsavgift vil ikke stimulere til et skifte fra fossilt til fornybart og resirkulert. Det kan være på sin plass å minne klimaministeren om at Venstre så sent som i 2016 foreslo å innføre en materialavgift basert på CO2-innholdet i ulike produkter. Altså omtrent det samme som stortingsflertallet nå har vedtatt.

Zero er enig med Rotevatn i at forslaget om å flytte avgiften tidligere i verdikjeden, vil kunne svekke insentivet til karbonfangst fra avfall. Men en avgift på plast vil gi betydelige inntekter, som kan brukes som bidrag til å realisere anlegg for karbonfangst.

Det er bra at en samlet opposisjon ønsker en avgift på fossil plast. Det kan gi riktige insentiver i alle ledd: Produsenter stimuleres til å bruke resirkulert framfor fossil plast.

Avfallsaktører gis insentiv til sortering og gjenvinning, og vi får inntekter som kan bidra til å -finansiere CO 2 -fangst.