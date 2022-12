Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi vet fra før hvor ille innavl er. Hvorfor velger da regjeringen år etter år å la ulver bli drept uten å sørge for at DNA blir sjekket for viktige gener før skuddet blir sendt og det er for sent?

Ikke bare streifulver med viktige gener risikerer å bli drept. Fra tidligere år vet vi også at jegere har prestert å jage ulver ut fra sonen, og benyttet sjansen til å drepe dem på utsiden av området «de skal være trygge». At de ikke er trygge der inne med dagens regjering og de inkompetente rovviltnemndene, er en annen sak. Feil ulver har blitt drept i tidligere jakter.

Skal vi se slike fadeser i år også, eller vil statsforvalterne være sitt ansvar bevisst med hensyn til DNA og viktige gener? Nå skyter utryddelsen fart slik som rovviltnemndene herjer, så vi mister alle ulvene vi har ansvar for i sitt eget habitat her i landet. Det hjelper ikke å argumentere med hvor mange ulver det finnes ellers i verden, så lenge Bernkonvensjonen er klokkeklar på dette området.

Når Miljødirektoratets egne ord bekrefter det jeg kritiserer, ser alle at vi har en langsom utryddelsespolitikk i Norge, når det gjelder ulv.

Men det er kanskje ikke så farlig når vi ser at rovviltnemndene har planer om å drepe flere ulver enn vi har i landet… Hvor edruelig er det å fatte beslutning om å drepe flere enn det finnes? Her er de siste tallene jeg har sett: 14 ulver i region 4 og 5 skal drepes, fem i region 3 og to i region 2 = 21 ulver som skal drepes utenfor ulvesonen og 26 innenfor = 47 totalt - av 125-129 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge (av disse igjen var 51-52 helnorske, i følge rovdata).

Rovviltnemndene har gått etter tall som ikke er oppdaterte etter forrige runde med ulvedreping, og slike folk skal få bestemme over natur i Norge?

Bare husk: Det er mye som har vært lovlig i Norge, som i dag overhodet ikke er innafor, og nå har vi 1845-årene i ekko, hvor regjeringen vil gjøre sitt ytterste for å utrydde natur. Først ulven. Hvem blir neste på lista? Gaupene? Bamsene og så jerven til slutt, så de får ha hele Norge som beiteland og ha skrantent hjortevilt for seg selv?

Derfor spør jeg, på vegne av vernersiden, klima- og miljøminister Espen Barth Eide: Vil regjeringen ta ansvar som voksne folk, og sørge for å sjekke DNA for viktige gener før ulver drepes i år, under lisensjakta?