Live Klevelands reaksjon på Stortingets vedtak om pelsdyrkompensasjon er av en slik karakter at jeg virkelig må beherske meg for ikke å ta i bruk ord og vendinger som vil forsøple den offentlige debatt.

Dyrevernalliansen har faktisk nådd fram med sitt syn om at pelsdyrhold i Norge skal avvikles. Men dette er tydeligvis ikke nok. Nå kritiserer Kleveland at næringen er i ferd med å få en anstendig kompensasjon for dette.

Mange av oss har trodd at Kleveland kjempet for dyrenes ve og vel i dette spørsmålet. Nå må hennes utspill oppfattes like mye som en kamp mot bønder som fram til nå har drevet en lovlig næring.

Annerledes går det ikke an å tolke hennes ubegripelige utsagn i Nationen etter stortingsbehandlingen nylig, der hun definerer erstatningsoppgjøret som et svik mot pelsdyra og at pelsdyrbøndene kan le hele vegen til banken.

At Stortinget skulle ha sveket dyra i pelsdyrsaken er intet mindre enn et forskrudd resonnement fra den som faktisk representerer vinnerne i dette spørsmålet. Og at pelsbøndene skulle juble for at storsamfunnet har tatt levebrødet fram dem, er bare en trist påstand fra en enøyd aktivist.

Med sitt engasjement i erstatningsspørsmålet har Kleveland lettet med dunder og brak fra sin dyrevernplattform, og hoppet inn på en arena der troverdigheten er lik null.