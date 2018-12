Utfasing av dyr i matproduksjon

Oslo Unge Venstre ønsker en utfasing av dyr i matproduksjonen. Bort med kjøtt, fisk, skalldyr, egg, meieriprodukter og honning! Nå skal vi alle bli veganere. Men poteter er ok – iallfall pommes frites.

Hvorfor ta en liten gjeng av Oslo-ungdommer på alvor? Tja, selv om det kanskje ikke sier så mye, snakker vi tross alt om den største lokale ungdomsorganisasjonen til et regjeringsparti. Og kanskje representerer den en tidstypisk trend preget av naiv tro på at mat er en selvfølge og at norsk landbruk - og nå også fiskeri - ikke bare er unødvendige, men attpåtil skadelige næringer?

Vi driver «en brutal utnyttelse av dyr» som «hindrer oss å oppnå klimamålene», påstår Oslo Unge Venstre. At kulturlandskapet som vi på bygda har holdt i hevd i århundrer og som har gitt rom for et mangfold av planter og insekter med optimale forhold for pollinering, har ingen betydning for de selverklært miljøbevisste by-ungdommene. Men har de tenkt på at det ikke blir melk til kaffe latten når nye glupe forslag skal klekkes ut?